Groß-Buchholz

Man kann sagen, dass er in diesem Kampf eine Lebensaufgabe gefunden hat. Der Zwist, den Gerhard Stoffert mit der Stadtverwaltung austrägt, nahm seinen Anfang, als die meisten Mitarbeiter der Stadtverwaltung noch gar nicht geboren waren. Es war das Jahr 1959; Adenauer regierte in Bonn und der junge Kennedy war ein aufstrebender Jungstar der US-Politik. In dieser Zeit entstand im damals noch existierenden Stadtteil Klein-Buchholz nahe dem Oststadtkrankenhaus das Neubaugebiet „In den Sieben Stücken“.

Der Karl-Ludwig-Schleich-Weg in Groß-Buchholz: Auf der kleinen Legendentafel unter dem Straßenschild wird der Name des Mediziners mit "C" geschrieben. Quelle: Privat

„Die Wege dort wurden nach berühmten Medizinern benannt“, sagt Stoffert. Der inzwischen emeritierte Professor für Arbeitswissenschaft, ein ungemein rüstiger Mann von 94 Jahren, zog damals in den Karl-Ludwig-Schleich-Weg, benannt nach dem Chirurgen und Bestsellerautor Carl Ludwig Schleich (1859 bis 1922), der die örtliche Betäubung erfunden hatte. Rasch bemerkte Stoffert einen Schönheitsfehler: Der „Vater der Infiltrationsanästhesie“ schrieb sich – anders als auf dem Straßenschild – in Wirklichkeit mit „C“. So bestätigt es auch Wikipedia, das 1959 freilich ebenso wenig erfunden war wie der PC oder das Farbfernsehen.

„Navis finden den Weg nicht“

Stoffert wandte sich an die Stadt mit der Bitte, den Namen zu korrigieren: „Es muss doch die Schreibweise des Taufnamens gelten“, sagt er. Doch er erhielt einen abschlägigen Bescheid. Seither unternahm er alle paar Jahre wieder neue Vorstöße, er schrieb ins Rathaus, wandte sich an die wechselnden Oberbürgermeister, machte Zeitungen auf das Problem aufmerksam – doch vergebens. Die „K“-Frage blieb aus seiner Sicht offen.

Bei der Stadt kennt man den 94-Jährigen seit Jahren: Gerhard Stoffert lässt im Streit um einen falschen Buchstaben nicht locker. Quelle: Tim Schaarschmidt

Unter den rund 20 Anliegern des Weges, die hier meist in schmucken Reihenhäusern leben, ist Stoffert der einzige, der sich der Buchstabenkorrektur mit solcher Vehemenz widmet. Doch obwohl sein Kampf vermutlich aussichtslos ist, lässt der 94-Jährige Hobbyhistoriker sich nicht entmutigen. Man kann lange darüber streiten, ob seine Fehde nun Ausdruck kleinlicher Halsstarrigkeit ist oder ein Musterbeispiel für unbeugsame Zivilcourage.

„Wenn ortsfremde Bildungsbürger, die Carl Ludwig Schleich kennen, seinen korrekten Namen ins Navi eingeben, finden sie uns nicht“, sagt Stoffert. Er selbst verwendet in seiner Adresse konsequent das „C“ - und ist dankbar, dass die Post trotz dieser richtig-falschen Schreibweise bislang noch immer bei ihm angekommen ist. Jedenfalls soweit er weiß. „In Stralsund und Berlin sind ebenfalls Straßen nach Carl Ludwig Schleich benannt – die sich mit dem korrekten „C“ schreiben“, sagt er.

Gerhard Stoffert im Sommer 1972: Schon damals kämpfte er seit Jahren um die Umbenennung des Weges, in dem er lebt. Quelle: Wilhelm Hauschild

Die Stadt verweist bei Stofferts Anfragen seit Jahren immer wieder mantraartig darauf, dass sich der Straßenname nach den Rechtschreibregeln richte, die zum Zeitpunkt der Benennung galten. „Damals war die 14. Auflage des Dudens von 1954 maßgeblich“, sagt eine Stadtsprecherin. Und dieser habe für den Namen Karl nun einmal die „amtliche Rechtschreibung“ mit „K“ festgelegt. Ausnahmen seien damals nur im Einzelfall „bei der standesamtlichen Festsetzung“ möglich gewesen – nicht aber bei Straßennamen.

Tatsächlich schrieb sich auch der Karl-Peters-Platz in der Südstadt „K“, obwohl sein Namensgeber Carl Peters ein „C“ im Vornamen führte. Dieser Platz wurde allerdings 1994 umbenannt, in Bertha-von-Suttner-Platz. Carl Peters war nämlich kein Anästhesist gewesen, sondern ein berüchtigter Schlächter aus der Kolonialzeit.

Stadt hält Umbenennung nicht für geboten

Früher habe man Namensschreibweisen vereinheitlicht, um die Suche in analogen Karten oder Registern zu erleichtern, sagt die Stadtsprecherin. Inzwischen konstatiere der Duden: „Bei einer Reihe von Vornamen sind unterschiedliche Schreibweisen üblich.“

Versierter Hobbyhistoriker: Gerhard Stoffert am Klein-Buchholzer Meilenstein. Quelle: Benne

Demnach müsste Dr. Schleich auf dem Straßenschild eigentlich ein „C“ zustehen – und würde der Weg heute nach ihm benannt, würde es dieses vermutlich auch bekommen. Doch weil der Deutsche Städtetag sich dafür entschieden habe, Straßennamen als geografisch-politische Eigennamen bei Rechtschreibreformen nicht anzupassen, bestehe auch keine Verpflichtung, den Namen des Schleich-Weges zu ändern, sagt die Stadtsprecherin. Außerdem verweist sie darauf, dass ein Adresswechsel immer mit Aufwand und Kosten für Anwohner verbunden ist. „Eine Umbenennung zur Anpassung der Schreibweise halten wir nicht für geboten“, sagt sie.

Gerhard Stoffert sieht das vollkommen anders. „Die Carl-Buderus-Straße in Badenstedt und die Carl-Hornemann-Straße in der List schreiben sich doch auch mit „C“, sagt er. Das Argument der Kosten hält er mit Blick auf die Umbenennung von Hindenburg- oder General-Wever-Straße für wenig stichhaltig: „Wenn anderswo Straßen neue Namen bekommen sollen, spielt das doch auch keine Rolle.“

Bei Stofferts Schriftwechsel mit der Stadt ist der letzte Aktenordner noch nicht gefüllt.

Von Simon Benne