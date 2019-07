Auf dem Gelände einer Recyclingfirma nahe dem VWN-Werk in Hannover ist am Montag ein rund 150 Quadratmeter großer Schrotthaufen in Brand geraten, mehrere Gasflaschen sind explodiert. Vom Rauch geht keine Gefahr aus, die Löscharbeiten dauern noch bis in die späten Abendstunden.