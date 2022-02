Hannover

Auseinandersetzungen um einen Hund an Bord eines Intercitys der Deutschen Bahn haben dazu geführt, dass der Zug mit Fahrtziel Amsterdam im Hauptbahnhof in Hannover vorzeitig stoppte. Der Zugchef meldete sich auf dem Bahnsteig in Hannover dienstunfähig – er sei von Fahrgästen beleidigt, bedroht und bespuckt worden. Darüber hat die Bundespolizei keine Erkenntnisse. Insgesamt gibt es zu dem Vorfall widersprüchliche Aussagen seitens der Bahn auf der einen und der Bundespolizei und der Hundehalterin auf der anderen Seite.

Fehlender Maulkorb löst Vorfall aus

Dass Sarah Budke auf der Fahrt mit ihrer französischen Bulldogge namens Buddy von Berlin nach Osnabrück am vergangenen Sonntagabend einen Fehler begangen hat, bestreitet sie nicht. „Ich habe die Beförderungsbedingungen der Bahn vorher nicht gelesen.“ Diese besagen, dass Hunde entweder in einer geschlossenen Transportbox oder angeleint mit Maulkorb reisen müssen.

Buddy hingegen befand sich in einer offenen Tragetasche halb unter dem Sitz. „Einen Maulkorb hatte ich gar nicht dabei“, sagt die 25-Jährige, die in Osnabrück lebt. Der Zugchef habe ihr deswegen bei einer Kontrolle gesagt, sie müsse beim nächsten Halt den Zug verlassen, da die Gefahr bestehe, dass der Hund jemanden beißt.

Ihre Bitte, angesichts des friedlich schlafenden Tieres und des eingestandenen Fehlers ein Auge zuzudrücken, habe er abgelehnt und ihr gesagt, sie solle sich beim Zwischenhalt in einem Tierheim einen Maulkorb besorgen.

Reise endet in Hannover – vorerst

Im weiteren Verlauf seien ihr die Tränen gekommen, schildert Budke. Als andere Fahrgäste dies mitbekommen und in freundlichem Ton für sie Partei ergriffen hätten, habe der Zugchef ihnen gesagt, sie sollten sich nicht einmischen. „Dann hat er plötzlich seine Maske abgenommen und schreiend gefragt, ob jemand ein Problem damit hat, dass es an Bord einen Hund ohne Maulkorb gibt“, sagt Budke.

Als keine Antwort gekommen sei, sei der Mann weggegangen. Beim Halt in Hannover gegen 18.30 Uhr kamen dann drei Bundespolizisten in das Zugabteil und baten die Osnabrückerin, mit ihrem Hund auszusteigen.

Da war noch alles in Ordnung: Sarah Budke und ihr Hund Buddy verbrachten ein Wochenende bei einer Freundin in Berlin. Quelle: Privat

„Unser Zugbegleiter hat die Kundin auf den Verstoß gegen die Beförderungsbedingungen hingewiesen. In der Folge entwickelte sich eine Diskussion, die zunehmend aggressiver wurde“, teilt eine Sprecherin der Deutschen Bahn mit. Das Bordpersonal habe sich entschieden, in Hannover die Bundespolizei zur Unterstützung hinzuziehen.

Der Zugchef habe den Zug verlassen, um die Situation zu deeskalieren. „Leider setzte sich die Auseinandersetzung auf dem Bahnsteig fort“, sagt die Sprecherin. Mehrere Reisende hätten den Bahnmitarbeiter bespuckt, beleidigt und bedroht, sodass dieser seinen Dienst nicht mehr habe fortsetzen können. Dies bedeutete, dass sämtliche Fahrgäste den Zug verlassen mussten.

Einsatz war Neuland für die Bundespolizei

Für die Bundespolizei in Hannover war es nach Kenntnisstand von Sprecher Martin Ackert der erste Einsatz überhaupt, bei dem es Ärger wegen eines Hundes im Zug gab. „Der Zugchef war nicht kompromissbereit. Er bestand auf Durchsetzung seines Hausrechts und auf Fahrtausschluss wegen Verstoßes gegen die Beförderungsbestimmungen“, erklärt Ackert. Daraufhin sprachen die eingesetzten Beamten einen Platzverweis gegen Budke aus.

Beamte werten Videoaufnahmen aus

Laut Ackert haben die Bundespolizisten während des gesamten Einsatzes keine Beleidigungen, Bedrohungen oder körperlichen Übergriffe festgestellt. „Wir haben zwischenzeitlich Videomaterial ausgewertet, das die Vorgänge auf dem Bahnsteig deutlich und umfassend dokumentiert. Strafbare Handlungen sind nicht ansatzweise erkennbar“, sagt er. Der Zugchef habe auf Nachfrage nichts Konkretes benennen können und auch keine Strafanzeige erstattet. Die Bundespolizei führe keine weiteren Ermittlungen zu dem Vorgang.

Sarah Budke und ihr Hund konnten schließlich durch Vermittlung der Bundespolizisten ihre Fahrt nach Osnabrück in einem Regionalzug der Westfalenbahn fortsetzen, wobei der fehlende Maulkorb kein Problem darstellte. Der Intercity der Deutschen Bahn fuhr mit einer Stunde Verspätung und neuem Personal weiter Richtung Amsterdam. Was Buddy von der Angelegenheit hält, kann man ihn naturgemäß nicht fragen – er könnte es wahrscheinlich auch nicht berichten. „Er hat die meiste Zeit geschlafen“, sagt Budke.

Von Bernd Haase