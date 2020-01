Mehr als 1000 Trainer sind in Hannovers Sportvereinen tätig. Sie bekommen für ihre Arbeit aus der Stadtkasse eine Pauschale, die der Stadtsportbund in den vergangenen 30 Jahren berechnet hat. Damit ist es jetzt vorbei. Der Verband will die Abrechnung an die Stadtverwaltung zurückgeben – aus Ärger über einen politischen Beschluss des Mehrheitsbündnisses.