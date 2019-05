Hannover

In Hannover-Vahrenwald ist am Dienstagvormittag ein Streit zwischen einem Radfahrer und einer Autofahrerin eskaliert. Die beiden waren gegen 7.30 Uhr am Karl-Imhoff-Weg aneinandergeraten. Wie Polizeisprecher Mirco Nowak berichtet, habe sich der Streit offenbar daran entzündet, wer zuerst einen Müllwagen passieren darf. Wie die 61-Jährige in ihrer Aussage schilderte, habe sie der entgegenkommende Radler durchlassen wollen. Dem war aber offenbar nicht so: Der Radfahrer verfolgte die 61-Jährige. Als sie wenig später mit ihrem schwarzen Renault Kangoo einparkte, habe der Unbekannte durch die geöffnete Seitenscheibe auf die Frau eingeschlagen und sogar versucht, ihr Handy aus der Halterung zu reißen.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Doch das Telefon fiel in den Fußraum des Wagens, der Radfahrer ergriff daraufhin ohne Beute die Flucht. „Die Autofahrerin wurde leicht verletzt“, sagt Nowak. Sie alarmierte umgehend die Polizei, doch der Radler konnte nicht mehr ausfindig gemacht werden. Der Unbekannte ist etwa 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Zur Tatzeit trug der Mann einen grünen Parka und eine dunkle Hose, außerdem hatte er eine Muschelkette um den Hals und kabellose weiße Kopfhörer. Nowak: „Sein Fahrrad war beidseitig mit Satteltaschen ausgerüstet.“ Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 zu melden.

Von Peer Hellerling