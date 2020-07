Hannover

Wird das Fössebad in Limmer nun neu errichtet, oder verschiebt die Stadtverwaltung das Vorhaben um mehrere Jahre? Um diese Frage streiten derzeit nicht nur die Parteien, auch innerhalb der Stadtverwaltung ist man sich dem Vernehmen nach nicht einig. Am Mittwoch, 8. Juli, liegen die Neubaupläne zur Abstimmung auf dem Tisch des Sportausschusses. Fest steht allein, dass sich das Vorhaben von ursprünglich 20 auf rund 30 Millionen Euro verteuert.

FDP verärgert über Kostenanstieg

Der Kostenanstieg um 50 Prozent ist vor allem der FDP ein Dorn im Auge. Die Liberalen wollen wissen, wie es dazu kommen konnte. Bevor das nicht geklärt sei, werde man dem Neubau nicht zustimmen, heißt es aus Kreisen der FDP. Die Grünen wiederum haben ein starkes Interesse, dass der Bau des Bads in Linden-Limmer nicht auf die lange Bank geschoben wird. In dem Stadtbezirk wohnen besonders viele Grünen-Wähler, und im Herbst kommenden Jahres findet die nächste Kommunalwahl statt.

Anzeige

Die SPD dagegen weiß, dass sie in dem Stadtbezirk keinen Blumentopf gewinnen wird und schlägt sich auf die Seite von Kämmerer Axel von der Ohe ( SPD), der dem Vernehmen nach das 30-Millionen-Euro-Projekt am liebsten um drei bis vier Jahre verschieben würde – angesichts drohender Millionendefizite durch die Corona-Krise. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) will eine öffentliche Spardebatte vermeiden, er weiß aber auch um die äußerst angespannte Haushaltslage – und um das Grüne Wählerpotenzial in Linden-Limmer.

Weitere HAZ+ Artikel

Beschluss über Neubau heißt nicht, dass er sofort umgesetzt wird

Sollte der Sportausschuss am kommenden Mittwoch dem Neubau zustimmen, wie zuvor der Bezirksrat Linden-Limmer, heißt das noch nicht, dass das Vorhaben sofort umgesetzt wird. Zwar ist in dem Verwaltungspapier zu lesen, dass der Bau innerhalb von vier Jahren realisiert werden soll. Doch der Start der Baumaßnahme sei „abhängig von der Veranschlagung der dafür erforderlichen Mittel im Haushalt“, heißt es auf Nachfrage aus der Kämmerei. Ein Beschluss über die Pläne sage „im Zuge der Gesamtprüfung aller Investitionen noch nichts über einen möglichen Realisierungszeitpunkt aus“, heißt es weiter.

Tatsächlich behält sich die Kämmerei vor, alle Investitionen der Stadt Hannover unter die Lupe zu nehmen und abzuwägen, was zuerst angepackt werden muss und was warten kann. „Das gilt auch für das Fössebad“, sagt die Kämmerei. Welche Vorhaben ganz oben auf der Prioritätenliste stehen werden und welche nach unten rutschen, wird sich erst im November zeigen. Dann stellen Kämmerer und Oberbürgermeister den neuen Haushalt vor.

Von Andreas Schinkel