Hannover

Der Zwist zwischen der Stadt und Presseclub-Chef Jürgen Köster geht in eine neue Runde – und spitzt sich jetzt auch juristisch zu. Köster droht Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) mit einer Klage. Zugleich erschüttert der Streit den Club offenbar heftig. Mitglieder verlassen den Verein, der ein Zusammenschluss von Privatpersonen und kein Verband der Presse ist. Auch prominente Vorstandsvertreter ziehen sich zurück: Ludger Vielemeier (NDR-Hörfunkchef in Niedersachsen), Heino Wiese (früherer SPD-Bundestagsabgeordneter) und Hans-Peter Trojek (früher ZDF, jetzt Volkswagen) geben ihre Posten in Kösters Leitungsteam auf. Michael Fürst, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde, ist „nach reiflicher Überlegung“ gleich ganz aus dem Verein ausgetreten. Juristische Schritte gegen Oberbürgermeister Onay könne er nicht mittragen, erklärte er.

Diese scheinen jedoch ins Haus zu stehen: Die Hamburger Anwaltskanzlei Prinz, bekannt für Promi-Prozesse, hat Onay im Auftrag von Köster eine Unterlassungsverpflichtungserklärung zugestellt. Darin soll sich der Oberbürgermeister unter anderem dazu verpflichten, nicht weiter zu behaupten, Köster habe zur Jagd auf ihn aufgerufen.

Unterschreibt Onay nicht, will die Kanzlei dem Presseclub-Chef die „Inanspruchnahme gerichtlicher Hilfe“ empfehlen. Im Klartext: eine Klage gegen den Oberbürgermeister. Ob es dazu kommt, ist indes unklar. Eine Anwältin der Kanzlei wollte sich dazu am Dienstag gegenüber der HAZ nicht äußern.

Onay gibt sich in dem Fall kühl: „Dass Herr Köster seine Ansprüche gerichtlich prüfen lassen möchte, ist sein gutes Recht“, lässt der Jurist mitteilen. „Der Oberbürgermeister beabsichtigt nicht, sich weiter zu dem Konflikt zu äußern und hatte auch Bereitschaft signalisiert, dies Herrn Köster schriftlich zu versichern“, teilt ein Stadtsprecher ergänzend mit.

Wer brach die Vertraulichkeit?

In dem 16 Seiten langen Anwaltsschreiben an Onay, das der HAZ vorliegt, entfaltet die Kanzlei Kösters Sicht der Dinge. Wie Ende Februar bekannt wurde, hatte Onay mit dem Presseclub gebrochen. Ein Aspekt des facettenreichen Streits lag darin, dass der Presseclub seinen Leibniz-Ring dem 99-jährigen Journalisten Rolf Zick verleihen wollte, obwohl bekannt geworden war, dass dieser einst der NSDAP angehört hatte.

Mit dem Leibniz-Ring ausgezeichnet: Der Journalist Rolf Zick (99). Quelle: Rainer Dröse

Onay stellte sich nicht dagegen, verweigerte Zick aber die sonst für Leibniz-Preisträger übliche Eintragung ins Goldene Buch der Stadt. In seinem Brief an den Vorstand des Presseclubs warf Onay dem Presseclub-Chef vor, dass dieser die dazu vereinbarte Vertraulichkeit zu diesem Punkt gebrochen habe – zum Schaden von Zick. Außerdem monierte Onay, dass Köster eigenmächtig zum Eintrag ins Goldene Buch ins Rathaus eingeladen habe.

Diese Aussagen soll Onay nun unterlassen: „Es hat keine Vertraulichkeitsabsprache gegeben“, behauptet Köster in einem Schreiben an die Mitglieder des Presseclubs. Er könne zudem mit E-Mails belegen, dass er auch keineswegs ins Rathaus eingeladen habe.

„Diffamierung unseres Mandanten“

Im Zentrum des Konflikts jedoch steht ein Rundschreiben Kösters an seine Mitglieder vom November. In einem offenbar launig gemeinten Beitrag über die Jagd im Tiergarten schrieb Köster, die „Schonzeit“ sei auch für Onay vorbei. Dieser sah darin einen Aufruf zur Jagd auf seine Person im Stile des AfD-Politikers Alexander Gauland.

Onay kündigte dem Presseclub die Zusammenarbeit auf – er hätte von dessen Vorstand „eine Distanzierung vom eigenen Vorsitzenden bis hin zu einer personellen Neuaufstellung“ erwartet. Köster hingegen weist den Vorwurf, er habe zur Jagd auf Onay aufgerufen, vehement zurück.

„Dass Herr Köster seine Ansprüche gerichtlich prüfen lassen möchte, ist sein gutes Recht“: Ob Onay. Quelle: Tim Schaarschmidt

Sein Anwaltsbüro verlangt, dass Onay auch diesen Teil der Beschuldigungen zurücknimmt. Das Wort „Schonzeit“ sei unzweifelhaft in übertragener Bedeutung zu verstehen. Anderes zu behaupten schädige Kösters Reputation. „Die Diffamierung unseres Mandanten hat bereits jetzt zu erheblichen Schäden für unseren Mandanten geführt“, heißt es. Und wenn Onay sich in personelle Angelegenheiten des Vereins einmische, verstoße er eklatant gegen das Sachlichkeitsgebot.

Köster klagt über die Medien – spricht aber nicht mit ihnen

„Entsetzt bin ich und für unverantwortlich halte ich, dass der hannoversche Oberbürgermeister in seiner offiziellen Funktion mich in die geistige Nähe des AfD-Fraktionsvorsitzenden Gauland rückt und mir eine rechtsradikale, fremdenfeindliche und terroristische Gesinnung unterstellt“, schreibt Köster jetzt in einer Rundmail an seine Mitglieder. „Eigentlich grenzt es doch an Schwachsinn, was sich hier abspielt“, konstatiert der Presseclubchef darin. Der Kriminologe Christian Pfeiffer habe versucht, den Konflikt als Mediator zu schlichten, doch Onay habe die Chance nicht genutzt. Der Oberbürgermeister hingegen sieht das gründlich anders. Er erklärt, dass bei dem gescheiterten Schlichtungsversuch „seitens des Presseclubs die Verhandlungen zu einem gemeinsamen Dokument beendet wurden“.

Köster kritisiert derzeit auch in weiteren Mails an die Stadtgesellschaft eine aus seiner Sicht unfaire Berichterstattung in den Medien, auch in der HAZ. Diese habe nur eine Position zu Gehör gebracht, die andere Seite sei nicht zu Wort gekommen.

(Anm. der Red: Die HAZ hat Köster wie üblich wiederholt und schriftlich die Möglichkeit zur Stellungnahme gegeben, genutzt hat er sie nie. In einem Rundschreiben an seine Clubmitglieder erklärte er am 3. März sogar, der Vorstand des Presseclubs habe entschieden, „dass wir uns gegenüber der Presse nicht äußern wollen“.)

Am 20. April soll in der ZAG-Arena nun die Mitgliederversammlung des Presseclubs über die Bühne gehen – inklusive Vorstandswahlen. Auf Vorstöße, den Verein anders aufzustellen, regiert Köster im Schreiben an seine Mitglieder mit kämpferischer Ironie: „Melden Sie doch bitte schon jetzt ihr Interesse an, damit alle Mitglieder davon erfahren!“

Von Simon Benne