Hannover

Mehr Wohnraum für Studierende schafft das Studentenwerk Hannover an seinem Standort an der Hufelandstraße. Das dortige Wohnheim, das bisher 167 Plätze hat, wird auf 217 Plätze erweitert. Dafür muss das derzeit viergeschossige Gebäude um eine Etage aufgestockt werden. Die Bauarbeiten, zu denen auch eine energetische Sanierung des Bestandshauses gehört, sind in zwei Abschnitten geplant: Das Vorderhaus soll im Herbst 2022 fertig sein, die Arbeiten am Hinterhaus werden voraussichtlich bis zum Frühjahr 2023 andauern. Die Anwohner aus dem Quartier blicken dem 8,9 Millionen Euro teuren Projekt allerdings mit gemischten Gefühlen entgegen – denn für die gesamte Dauer der Arbeiten entfallen 38 Parkplätze.

Studentenwerk geht auf Anlieger zu

Empört hatten sich Nachbarn erst an Bezirksbürgermeister Rainer-Jörg Grube und dann an das Studentenwerk gewandt, als dieses wegen der geplanten Bauarbeiten Ende Juli überraschend die Mietverträge für 30 Carport-Stellplätze gekündigt hatte, die auf seinem Gelände liegen. Durch die zeitgleiche Einrichtung der Baustellenzufahrt sind an der Hufelandstraße weitere acht Parkplätze nicht mehr nutzbar. Mittlerweile hat das Studentenwerk eingeräumt, dass die Information der Anlieger nicht gut gelaufen ist – und sich im Dialog mit den Betroffenen um Ersatzlösungen gekümmert. „Wir sind natürlich bemüht, den Anwohnern und Anwohnerinnen der Hufelandstraße Parkalternativen anzubieten“, betont Studentenwerksgeschäftsführer Michael Knüppel.

Lösungssuche bei Ortstermin

Nun soll das zumindest in kleinerem Umfang möglich sein. Bei einem Ortstermin nahmen Vertreter des Tiefbauamts und des Studentenwerks vor Kurzem die derzeitigen Längsparkplätze in der benachbarten Liepmannstraße in Augenschein. Das Ergebnis: Zehn von diesen sollen für die Dauer der Baumaßnahme des Studentenwerks in platzsparende Schrägparkplätze umgewandelt werden. So würden laut Stadtsprecherin Michaela Steigerwald etwa doppelt so viele Stellflächen geschaffen wie bisher, von denen auch die Anlieger der Hufelandstraße profitieren können.

Weitere Möglichkeiten, im Umfeld der Hufelandstraße im öffentlichen Raum zusätzlichen Parkraum zu schaffen, gibt es nach Auskunft der Stadt nicht. Der Vorschlag von Anliegern, auf dem Parkplatz des Fössebads Stellflächen für Anwohner auszuweisen, war nicht realisierbar. Gleiches gilt für die Idee, den Lehrerparkplatz der Albert-Schweitzer-Schule mitzunutzen.

Schrägparkplätze sollen helfen

Bezirksbürgermeister Grube kann sich für die Lösung mit den Schrägparkplätzen auch aus einem anderen Grund erwärmen: „Die Straße würde dadurch schmaler und das Tempo der Autos verlangsamt“, sagt er. Darum würde er eine dauerhafte Einrichtung solcher Stellflächen in der Liepmannstraße befürworten – auch mit Blick auf die „Eltern-Taxis“, die zum Schulbeginn wieder vor der Albert-Schweitzer-Schule erwartet werden.

Unterdessen kündigt das Studentenwerk bereits die nächste Sperrung im Straßenraum an. Es lasse sich nicht vermeiden, für die Anlieferung von Baumaterialien ab Mitte Oktober dieses Jahres und ab Mitte April 2022 voraussichtlich jeweils für etwa vier Wochen weitere vier Parkplätze an der Hufelandstraße zu sperren, erklärt der Geschäftsführer.

Der bisherige Flachbau des Studentenwohnheims an der Hufelandstraße wird mit einem Dachgeschoss aufgestockt. Quelle: Vorrink Wagner Architekten GmbH

50 neue Wohnheimplätze entstehen Durch die Erweiterung des Wohnheims an der Hufelandstraße entstehen 50 neue Wohnplätze. Geplant sind 46 jeweils 16 Quadratmeter große Einzelapartments, hinzu kommen zwei jeweils 34 Quadratmeter große Doppelapartments. In der Bausumme von 8,9 Millionen Euro ist auch eine energetische Sanierung des bestehenden Gebäudes enthalten, die das Land mit rund 1,2 Millionen Euro fördert. Alle Wohneinheiten werden möbliert – mit Bett, Schrank, Schreibtisch und Regal. Außerdem wird es in jedem Apartment eine Pantryküche und ein eigenes Duschbad geben. Die Warmmiete soll voraussichtlich bei 330 Euro liegen. Im Zuge der Sanierungsarbeiten müssen ab Oktober 29 Studierende vorübergehend in ein anderes Wohnheim umziehen, ab Frühjahr 2022 werden weitere 24 Studierende für etwa ein halbes Jahr umquartiert.

„Hohe Nachfrage nach Wohnraum“

Zugleich betont Knüppel die Notwendigkeit und Dringlichkeit des Bauprojekts: „Die trotz der Corona-Pandemie nach wie vor hohe Nachfrage nach unseren Wohnheimplätzen bestätigt uns in unserem Engagement bei der Schaffung neuen studentischen Wohnraums. Unser Auftrag ist es, den Studierenden in Hannover bezahlbaren Wohnraum anzubieten, damit für ihr Studium die bestmöglichen Rahmenbedingungen gegeben sind.“

