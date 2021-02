Nordstadt

Protest mit Punkmusik: Ein paar Dutzend Demonstranten haben am Freitagmittag sechs Parkplätze am Beginn des Engelbosteler Damms in Beschlag genommen. Die Gruppe Students for Future Hannover hat die Parkbuchten in der Nähe der Christuskirche mit rot-weißem Flatterband abgesperrt. Die Polizei hatte zuvor sichergestellt, dass die Parklücken für die angemeldete Kundgebung tatsächlich autofrei bleiben.

„Man könnte so Schönes mit den Flächen machen“

„Wir wollen zeigen, wie viel Platz parkende Autos in der Stadt einnehmen. Die Flächen in Hannover sind wertvoll und man könnte so Schönes damit machen“, erklärt Medizinstudentin Melina Carls. Mehr Platz für Radverkehr, Fußgänger, Bäume und spielende Kinder schwebt den Aktivisten und Aktivistinnen vor.

Students for Future Hannover fordert eine Verkehrswende mit autofreier Innenstadt und dem Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Für die Aktion hatte die Gruppe auch Teile des Platzes vor der Fahrschule Metropol abgesperrt. Ein Fahrlehrer sieht das gelassen. „Warum nicht? Unsere Motorräder stehen vor dem Geschäft. Da bekommen wir noch ein bisschen Werbung.“

Die teils punkige Musik bewegt einige Passanten, stehen zu bleiben, manche zücken ihr Smartphone. „Ich finde das gut. In der Corona-Zeit ist alles geschlossen, mir fehlt Musik. Deshalb bin ich froh, dass hier Bands auf der Straße spielen. Das macht mich glücklich“, kommentiert der 20-jährige Saber. Dass die Aktion auf Klimaschutz abzielt, stößt bei dem jungen Mann ebenfalls auf Zustimmung.

Am Freitag versammeln sich nach und nach einige Dutzend Demonstranten für eine autofreie Innenstadt. Quelle: Rainer Dröse

Barcelona, Oslo und Gent als Vorbilder

Städte wie Barcelona, Oslo und Gent haben Konzepte für autofreie Innenstädte entwickelt, das dient den Demonstranten als Beispiel. Autofahrer, die am Freitag dennoch einen der besetzten Parkplätze ansteuern, reagieren besonnen und lassen sich meist schnell wieder wegschicken. Doch der Fahrer eines Paket-Lieferdienstes, wie die meisten in dem Metier unter Zeitdruck, lenkt sein Fahrzeug flink in die Parklücke. Die Aktivisten schaffen es gerade noch, ihr Transparent zu retten. Mit dem fixen Fahrer wollen sie gar nicht erst diskutieren.

Tatsächlich birgt das Thema Verkehrswende Konfliktstoff: Für den Ausbau der in Hannover geplanten Velorouten werden etliche Parkplätze wegfallen. Dagegen formiert sich bereits Widerstand.

Auch Melina Carls hat schon erlebt, dass Autofahrer bei Aktionen von Students for Future verärgert reagieren. „Natürlich fühlen sie sich erst einmal angegriffen und sehen sich in ihrer Lebensweise bedroht.“ Die Studentin setzt dann auf ruhige und freundliche Diskussion. „Ruhe, gesündere Luft und mehr Lebensqualität kommen allen Bürgern zugute.“ Melina Carls verweist darauf, dass Autos in Deutschland in der Regel 23 Stunden am Tag stehen. „Der motorisierte Stadtverkehr schadet nicht nur dem Klima, sondern auch der Gesundheit. An Tagen mit hoher Feinstaubbelastung ereignen sich mehr Herzinfarkte und Schlaganfälle“, ergänzt Aktivistin Hannah Jackisch.

Von Bärbel Hilbig