Der erste Sturm ist in der Region Hannover überstanden, da droht schon der nächste. Der sollte heftiger ausfallen, aber jetzt wird es voraussichtlich doch nicht ganz so schlimm, wie zunächst befürchtet. Wer kann, sollte aber zu Hause bleiben.

Orkan am Freitag in Hannover? Das könnte auf die Region zukommen

