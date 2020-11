Hannover

Bis zu 60 Spiele absolvieren sie pro Woche, um beim Fußball-Videospiel Fifa oben mitzumischen. Julian Schüffler (20) und Jendrik Suhr (21) haben eine Sparte für virtuellen Sport beim SV Degersen in Wennigsen gegründet. Die Akzeptanz für ihren Sport wächst: Im Oktober hat der Niedersächsische Landtag beschlossen, die Bedeutung von virtuellen Sportarten auch für den Breitensport anzuerkennen. Doch über E-Sport wird auch kritisch diskutiert. Ist er tatsächlich nur ein schönes Hobby? Experten warnen auch vor Gefahren.

„Wenn man drei Tage nicht Fifa spielt, hat man direkt das Gefühl, es ein bisschen verlernt zu haben“, sagen Schüffler und Suhr. Deshalb verbringen sie täglich mehrere Stunden vor dem Bildschirm. Oft spielt auch nur einer von ihnen, und die anderen Vereinsmitglieder geben Tipps. Besonders spannend finden sie die Spieltaktik. Denn mit jeder neuen Fifa-Ausgabe gibt es neue Tricks, mit denen man besonders gut punkten kann. Suhr nimmt an Wochenenden häufig an Turnieren teil. In einer Liga, so wie beispielsweise die E-Sport-Profis von Hannover 96, spielen die jungen Männer vom SV Degersen nicht – weil es eine Breitensportliga bisher nicht gibt.

Fußball – virtuell und ganz real

Doch Fußball spielen die zwei jungen Männer auch auf einem ganz realen Sportplatz: Suhr bei seinem Heimatverein in Degersen, Schüffler sucht an seinem Studienort Paderborn noch nach einem passenden Team. Alleine für das Spielverständnis am Bildschirm sei es sehr hilfreich, auch selbst draußen auf dem Platz Fußball zu spielen, sagen die beiden.

Beide sind sich einig: „Natürlich kann virtueller Sport junge Leute an die Konsole und den Bildschirm binden. Da ist es wichtig, einen Ausgleich zu schaffen.“ Sie selbst sind ein Beispiel dafür, dass das mit dem Ausgleich offensichtlich funktioniert. Julian Schüffler studiert Sportökonomie, Jendrik Suhr macht ein duales Studium in der Verwaltung der Stadt Hannover.

Fifa als „Einstiegsdroge?“

Doch nicht immer scheint es virtuellen Sportlern zu gelingen, weiterhin ausreichend am realen Leben teilzunehmen. Das meint jedenfalls Kriminologe Christian Pfeiffer. Er kritisierte die Entscheidung des Landtags, den virtuellen Sport zu fördern – und bezeichnete ihn als „Einstiegsdroge“. „Das Umsteigen von harmlosen auf abhängig machende Spiele kommt sicher“, sagt er. Er weist darauf hin, dass Jungen bei der Bildungsstudie Pisa deutlich schlechter als Mädchen abschneiden – und viel mehr Zeit mit Computerspielen verbringen. „Das ist keine Scheinkorrelation, sondern ein klarer Zusammenhang von Ursache und Wirkung.“

Computerspielturniere füllen große Hallen. Quelle: Marius Becker/dpa

„Computersucht“ als ernstes Problem

Frank Fischer kennt die negativen Seiten der Computerspiele. Er ist Oberarzt im Kinder- und Jugendkrankenhaus „Auf der Bult“ und betreut junge Menschen in der „Teen Spirit Island“ – einer Station für suchtkranke Kinder und Jugendliche. Zwar seien die Spiele, die unter virtuellen Sport fallen, nicht unbedingte Auslöser, betont Fischer – andere Computerspiele hingegen schon. „Letztlich sehen sich alle als E-Sportler, das ist eine Spielwiese für alle möglichen Ambitionen der Jugendlichen geworden“, sagt Fischer.

Noch ist Computerspielsucht in der ICD-10, der internationalen Klassifikation für Krankheiten, nicht aufgelistet – demnächst soll sie dort aber auftauchen. Wie gefährlich die Abhängigkeit werden kann, zeigen Fälle von Jugendlichen, die bereits unter körperlichen Rückentwicklungen leiden, wenn sie in der „Teen Spirit Island“ ankommen. Teilweise seien sie nicht mehr dazu in der Lage, ihre Schnürsenkel selbst zu binden, sagt Fischer. Hinzu kämen oft Folgen wie Adipositas, viele hätten auch keine sozialen Kontakte in der realen Welt mehr.

Auf Warnzeichen achten

Folgende Symptome nennt die Klinik „Auf der Bult“ als Hinweis auf eine Suchterkrankung:

Die Computersucht bestimmt den Tagesrhythmus

Der Drang, sich nach dem Aufstehen direkt an den Computer setzen zu müssen

setzen zu müssen Rückzug aus dem normalen Leben – aus Schule, Familie und Freundeskreis –, weil man den Konsum des Suchtmittels vorzieht

Eine abrupte Veränderung der Persönlichkeit, hin zum Egoismus

Normales Leben neu erlernen

„Bei Computerspielen sehen die Kinder und Jugendlichen ihre Erfolge schneller als beispielsweise in der Schule, und das macht abhängig“, erklärt Fischer. Die Therapie dauert lange, mindestens ein halbes Jahr sind die Betroffenen in der Regel in der „Teen Spirit Island“. Sie müssen lernen, wieder einen normalen Tagesrhythmus zu führen. Auch das Löschen des Spiel-Accounts gehört dazu – was die Jugendlichen meist lange betrauern.

Frank Fischer sieht in der „Teen Spirit Island“ täglich, welche Folgen exzessives Computerspielen haben kann. Quelle: Christian Behrens

Auf die Motivation kommt es an

Der Medienkonsum von Kindern ist häufig auch das Thema, wenn Eltern Rat bei Christian Krüger, Diplom-Sozialpädagoge bei der Suchtberatungsstelle Drobs Hannover, suchen. Computerspiele seien allerdings nicht grundsätzlich schädlich, betont er. „Bei manchen Spielen können die Aufgaben nur in der Gemeinschaft gelöst werden – das schult auch soziale Kompetenzen.“

Wichtig sei aber, mit welcher Motivation die jungen Leute spielen. Solange außerhalb der Spielwelt soziale Kontakte bestünden und das Kind sich Anerkennung auch in anderen Bereichen hole, habe er keine Bedenken, sagt Krüger. Nur wenn das Computerspiel das reale Leben zu ersetzen beginne, sei es gefährlich.

Verantwortung übernehmen lassen

Damit es gar nicht erst zu Abhängigkeiten kommt, sollten Eltern ihre Kinder an die Hand nehmen und sie Stück für Stück selbst Verantwortung übernehmen lassen – auch im Umgang mit Computer und Konsole, empfiehlt Krüger. In einem gesunden Rahmen könnten Eltern virtuellen Sport wie Fifa, ähnlich wie den herkömmlichen Leistungssport, durchaus fördern. Denn die Gefahr, dass der Sport zu viel Raum einnimmt, sei laut Krüger ähnlich wie bei realen Sportarten: „Die gleiche, wie wenn das Kind jeden Tag Tennis spielt.“

E-Sport, Virtueller Sport und E-Gaming: Was ist der Unterschied? Der Deutsche Olympische Sportbund erkennt virtuellen Sport als Sportart an. Zusammen mit E-Gaming fällt dieser unter den allgemein bekannten Begriff E-Sport. Unter virtuellem Sport versteht man die Simulation realer Sportarten, was in der Regel an der Konsole geschieht. Das bekannteste Beispiel ist das Fußball-Konsolenspiel FIFA. Für E-Sport-Profis gibt es eine Bundesliga, in der beispielsweise auch ein Team von Hannover 96 spielt. Auch andere Sportarten wie Tennis oder Basketball kann man als E-Sport spielen. E-Gaming bezeichnet hingegen andere Computer- und Videospiele, in denen Spieler gegeneinander antreten. Hierzu gehören beispielsweise das Fantasy-Rollenspiel World of Warcraft und der Egoshooter Counter-Strike. All diese Spiele werden, so wie auch die virtuellen Sportarten, als Turniere auf E-Sport-Events gespielt.

