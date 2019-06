Hannover

Ein mehrere Kilometer langer Stau hat sich am Morgen im Süden von Hannover gebildet: Wegen einer Ölspur ist der Südschnellweg zwischen Hildesheimer Straße und Kreuz Seelhorst in Fahrtrichtung Sehnde gesperrt. In der Gegenrichtung ist nur eine Spur frei.

Nach ersten Informationen hat ein Lastwagen gegen 7.45 Uhr kurz hinter der Auffahrt Hildesheimer Straße beim Spurwechsel ein anderes Auto übersehen. Der Lastwagen rutschte gegen die Leitplanke. Bei dem Unfall riss der Tank des Lastwagens auf, große Mengen Dieselkraftstoff liefen aus.

Die Fahrbahn muss gereinigt werden. Nach Angaben der Polizei wird die Sperrung noch bis mindestens Mittag bestehen bleiben. Auf dem Schnellweg hat sich in beiden Fahrtrichtungen ein jeweils drei Kilometer langer Stau gebildet. Autofahrer sollten den Bereich in den nächsten Stunden weiträumig umfahren: Eine Betroffene berichtete, dass sie eine Stunde lang im Stau gestanden habe.

