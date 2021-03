Hannover

Die Sanierung der Grundschule Kestnerstraße hat in der jüngsten Sitzung des Stadtbezirksrats Südstadt-Bult zu einem kurzen, aber heftigen Schlagabtausch geführt. Die CDU verlangte in einem Antrag von der Stadtverwaltung deutlich mehr Tempo bei der Sanierung der Schule. Das kam aber bei anderen Fraktionen nicht gut an.

Die Stadtverwaltung solle den Ausbau der Grundschule „beschleunigen und schnellstmöglich“ abschließen, schrieb die CDU-Fraktion in ihrem Antrag. Denn die Schule warte schon lange auf den Ausbau zur Ganztagsschule. Dann zitierte die Fraktion aus dem Zeitplan der Verwaltung: „2. Gremienbeschluss 12/2021; 3. Stellung Bauantrag 03/2022; 4. Auslagerung Planungsbeginn 03/2021; Auslagerung Frühjahr/Sommer 2023; 5. Baubeginn 09/2023; 6. Fertigstellung 09/2025; 7. Inbetriebnahme 12/2025. Die Einhaltung der Termine ist abhängig von jederzeit ausreichenden personellen und finanziellen Kapazitäten. Unvorhergesehene Ereignisse und Störungen im Projektablauf sind nicht berücksichtigt und können zu Verschiebungen führen.“

„Das ist ein unambitionierter Zeitplan“

Wie CDU-Fraktionschef Jan Alexander Scholz formulierte, sei ein „derart unambitionierter Zeitplan, der eine Fertigstellung erst zum Jahr 2025 vorsieht – und dass auch nur unter dem Vorbehalt, dass alles reibungslos klappt –, nicht hinnehmbar“.

SPD und Grüne hielten dagegen. SPD-Fraktionschef Roland Schmitz-Justen sagte: „Wir haben zwar den Stadtbezirk Südstadt-Bult im Herzen, aber die ganz Stadt im Blick.“ Bei dem Antrag der CDU handele es sich um reinen Populismus. Ekkehard Meese von den Grünen berichtete, dass die CDU im Schulausschuss des Rates dem Zeitplan der Verwaltung zugestimmt habe. Deshalb sei es verwunderlich, die Pläne jetzt abzulehnen. Die Sophienschule sei als Ausweichquartier für die Grundschule Kestnerstraße nötig, dort sei jedoch der Neubau durch Anwohnerklagen verzögert worden.

Der Bezirksrat lehnte den CDU-Antrag mit großer Mehrheit ab.

Von Mathias Klein