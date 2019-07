Südstadt

Grund zu feiern im Familienzentrum Südstadt des Stephansstiftes: Unter dem Motto „ Jahrmarkt“ gab es zum zehnten Geburtstag ein buntes Programm für alle Familien mit Leckereien, Kinderaufführungen und einer bunten Bildergalerie. Die Kleinen hatten lange geübt und sichtlich Spaß daran, das Ergebnis den Eltern und Gästen zu präsentieren. Zur Begrüßung gab es ein Lied, das in fünf Sprachen gesungen wurde, und am Nachmittag sorgte eine Piraten-Aufführung für Stimmung. Star des Tages war ein historisches Karussell. Gern genutzt war auch die Bildergalerie in den Gängen: „Was gefällt mir am Familienzentrum Südstadt?“ lautete die Aufforderung zum Malen und Gestalten. Die vielen bunten Ergebnisse werden noch länger zu sehen sein.

Träger des Familienzentrums Südstadt ist die Stephansstift Kindertagesstätten und Familienzentren GmbH, die zur Dachstiftung Diakonie gehört. Die Einrichtung bietet in drei Gruppen Platz für 75 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren.

Von Torsten Lippelt