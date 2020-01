Südstadt

Die eigentlich schon vor dreieinhalb Jahren geplante Erneuerung des Spielplatzes an der Sallstraße/Ecke Kleine Düwelstraße wird zur unendlichen Geschichte. Die SPD hat entsprechende Pläne der Verwaltung für den Schmuckplatz in der jüngsten Bezirksratssitzung abgelehnt und das Thema zur Beratung in die Fraktion gezogen. Bereits im Frühjahr 2016 waren Pläne der Stadtverwaltung, den unansehnlichen Platz im Herzen der Südstadt zu sanieren, am Widerstand aller im Bezirksrat vertretenen Parteien, mit Ausnahme der Grünen, gescheitert.

„Das ist nicht der richtige Ort für einen Spielplatz“, betonte SPD-Fraktionschef Roland Schmitz-Justen in seiner Stellungnahme in der Sitzung. Die SPD wolle dort einen Platz für alle Südstädter, meinte er. Schmitz-Justen forderte die anderen Fraktionen auf, sich diesen Plänen anzuschließen.

SPD : Fläche für Spielplatz zu klein

Schon vor knapp vier Jahren hatten die Sozialdemokraten ähnlich argumentiert. Der Platz sei für einen Spielplatz kaum geeignet, weil die Fläche viel zu klein sei. Außerdem gebe es ausreichend andere Spielflächen in der Nähe. Die SPD wolle einen Ort, an dem sich alle Generationen wohlfühlten.

Die jetzt von der Stadt vorgelegten Pläne für den rund 550 Quadratmeter großen Schmuckplatz sehen Investitionen in Höhe von rund 140.000 Euro vor. Unter anderem plant die Stadt dort den Bau eines langen Trampolins, ein Klettergerüst sowie eine Nestschaukel – dabei seien die Wünsche der Kinder aus der Kinderbeteiligung berücksichtigt worden. Die Planer haben besonderen Wert darauf gelegt, dass das Gelände auch von mobilitätseingeschränkten Kindern genutzt werden kann.

Betonfläche ist Gefahr für Kinder

Auch ein Anwohner äußerte in der Bürgerfragestunde Kritik an den Plänen der Stadt. Das Ganze sei mit heißer Nadel gestrickt, sagte er. Die Ränder des Geländes seien so geplant, dass daraus mit Sicherheit ein Hundeklo werde. Zudem frage er sich, warum auf dem Spielplatz eine Betonfläche vorgesehen sei. „Wenn da ein Kind hinfällt, kann man gleich den Krankenwagen rufen“, meinte er. Seiner Ansicht nach fehlten auf dem Gelände ein Sandkasten und Wipptiere, damit es ein vernünftiger Spielplatz sei. Außerdem gebe es bei der städtischen Planung keine ausreichenden Sitzgelegenheiten im Schatten.

Der Schmuckplatz entstand vor rund 100 Jahren, seine heutige Form als Spiel- und Schmuckplatz erhielt er in den 1930er-Jahren. Der Schmuckplatz gilt seit Jahren als extrem sanierungsbedürftig. Sowohl der Zaun als auch die Geräte sind stark verwittert und baufällig.

Von Mathias Klein