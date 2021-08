Hannover

Die Polizei sucht nach einem Mann, der am Montagmorgen einen Geldkoffer aus dem Fahrzeug eines Spielautomatenaufstellers an der Marienstraße entwendet hat. Der Täter soll sich gegen 8.40 Uhr dem VW-Kleintransporter genähert haben. Wie die Polizeidirektion Hannover mitteilt, schlug er dann die Scheibe an der Beifahrerseite ein und holte einen Koffer heraus. Der Inhalt: Eine hohe fünfstellige Summe Bargeld. „Danach floh er zu Fuß in Richtung Dietrichstraße“, sagt Polizeisprecher Michael Bertram.

Komplize wartet

Eine Zeugin beschrieb den Mann als etwa 1,75 Meter groß und korpulent. Zum Zeitpunkt des Diebstahls trug der Täter ein Basecap sowie eine blaue oder rot-schwarze Jacke sowie eine dunkle Hose. Das Gesicht war mit einem Dreieckstuch bedeckt. Ein weiterer Zeuge schätzte den Täter auf etwa 25 Jahre. Zudem beobachtete er, dass ein mutmaßlicher Komplize in Höhe der Dietrichstraße auf den Dieb wartete, um dann gemeinsam die Flucht zu ergreifen.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und/oder deren weiteren Fluchtweg geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Südstadt unter der Telefonnummer (0511) 109 32 17 zu melden.

Von Manuel Behrens