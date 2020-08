Südstadt

Ein kleiner Hinterhof in Hannovers Südstadt. Hier versteckt sich der Eingang zum Theater die hinterbuehne. Sie ist wahrhaftig eine Hinterbühne – hinter einer unscheinbaren Häuserfassade gelegen, bietet sie einen offenen, kreativen Ort für diverse Theaterprojekte und sonstige Musik- und Kleinkunstproduktionen. Hier probt Günter Zinke einmal in der Woche mit seiner Theatergruppe Fragmente. Gerade arbeitet er gemeinsam mit neun Laienschauspieler an einem neuen Theaterstück, das später mit vier Vorstellungen seinen Weg an die Öffentlichkeit finden soll.

Gesellschaftskritische Themen stehen im Vordergrund

Geschrieben werden die Stücke von Zinke selbst. Jedes Jahr beschäftigt er sich mit einem neuen Gesellschaftsthema, das ihn beschäftigt, und von dem er denkt, dass es auch sein Publikum beschäftigen sollte. Rassismus, Gerechtigkeit oder Frieden sind nur einige der Themen, die im Zentrum seiner bisherigen Stücke standen. „Ich möchte aber nicht an das Publikum appellieren“, sagt Zinke. „Die Zuschauer sollen selbst entscheiden, was sie aus einem Stück mitnehmen wollen.“

2015 hat Günter Zinke die Laienschauspielgruppe Fragmente gegründet. Quelle: Katrin Kutter

Mit großen Emotionen und gefühlvollen Dialogen das Publikum berühren und gleichzeitig Denkanstöße liefern – darum geht es ihm. Das Publikum soll sich in Fragmenten des Stücks wiedererkennen, deshalb auch der Name der Theatergruppe.

Leiter der Theater-AG an der Goetheschule

2006 hat der ehemalige Diakon und Religionslehrer mit der Theaterarbeit begonnen. Damals hat er an der Goetheschule nahe den Herrenhäuser Gärten gearbeitet und die Leitung der Theater-AG übernommen. Selbst hat er nie wirklich geschauspielert, was seinem Weg in die Theaterleitung aber offensichtlich nicht im Wege stand. Nach seiner Zeit als Lehrer an der Goetheschule hat der Hannoveraner 2015 seine heutige Theatergruppe Fragmente gegründet.

„Als meine Zeit als Lehrer vorbei war, wollte ich mit der Theaterarbeit weitermachen. Im ersten Jahr habe ich im Freundes- und Familienkreis rumgefragt, ob jemand Lust hätte mitzuspielen. Dann sind nach und nach immer mehr Leute dazugekommen, und heute melden sich für jedes Stück um die 30, 40 Leute“, sagt Zinke.

Jedes Werk ist „maßgeschneidert“

Was Zinke wichtig ist: Fragmente soll eine Schauspielgruppe sein, die jedem einem Raum gibt, sich kreativ zu entfalten. Alter oder Herkunft sind irrelevant. Mehr noch: Das Aufeinandertreffen verschiedenster kultureller Hintergründe lasse eine interessante Lebhaftigkeit entstehen, findet Zinke. Davon zeuge auch die diesjährige Konstellation der Theatergruppe. Mit all ihren unterschiedlichen Impulsen bilde sie eine dynamische, jedoch funktionierende Einheit.

Derzeit proben Günter Zinke und sein Team für die Aufführungen von Ende August bis Ende September. Quelle: Katrin Kutter

Um das zu fördern, bemüht sich Zinke darum, die Theaterstücke nicht bloß für, sondern mit der Gruppe entstehen zu lassen. Jeder Schauspieler und jede Schauspielerin ist eingeladen, das Stück mit seinen oder ihren Ideen zu formen und mitzugestalten. „Zuerst muss die Gruppe sich kennenlernen, danach werden Ideen besprochen und das fertige Stück entsteht nach und nach.“, erklärt Zinke. „Charaktere und Szenerien werden an die jeweilige Persönlichkeit angepasst. Am Ende entsteht dann ein Werk, das durch die Zusammenarbeit aller entstanden ist. Letztlich passt es wie maßgeschneidert zur jeweiligen Gruppe.“

Vier Aufführungen im August und September

In diesem Jahr beschäftigen sich Günter Zinke und sein Laientheater mit dem Thema Gerechtigkeit. Es geht um Fragen wie: Was ist Gerechtigkeit? Wer oder was definiert sie? Gibt es sie überhaupt? Denkanstöße zum Thema liefert Fragmente in vier Aufführungen zwischen dem 28. August und 26. September. Genaue Termine und Tickets gibt es unter www.die-hinterbuehne.de.

