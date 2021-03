Hannover

Man spürt, wie erleichtert sie ist. „Gott sei Dank kann ich jetzt wieder hier stehen“, sagt Elke Greinke. „Ich war am Ende meiner Kraft – jetzt habe ich neuen Mut.“ An ihrem Stand auf dem Markt am Stephansplatz hat sie liebevoll gestaltete Gestecke und Kränze vor sich liegen. Kleine Kunstwerke aus Moos, Efeu und Zweigen. „Alles, was ich dafür brauche, sammele ich in der Natur selbst“, sagt sie.

Dass sie wieder hier ist, ist nicht selbstverständlich. Im Gegensatz zu Lebensmittelständen fiel ihr Stand mehrere Wochen lang den Corona-Beschränkungen zum Opfer. „Als ich dann wieder kommen durfte, war mein Auto kaputt“, sagt sie. „Ich musste Ware wegwerfen oder verschenken.“

Jahreszeitliche Dekoration: Elke Greinke verkauft liebevoll gestaltete Gestecke und Kränze. Quelle: Samantha Franson

Schon im vergangenen Jahr habe Corona ihr das Ostergeschäft genommen, dann fiel auch noch das Weihnachtsgeschäft weitgehend aus. „So ein Umsatzeinbruch lässt sich nicht wieder aufholen – Corona ist für für viele Händler eine Katastrophe, und für mich persönlich auch“, sagt sie, ohne dass es nach Klagen klänge.

Der Markt hält sie fit

Seit 4 Uhr morgens ist sie an diesem Tag hier, und sie wird bis weit in den Nachmittag hinein zu tun haben. Viele im Viertel beschreiben sie als die „gute Seele vom Stephansplatz“. Wenn sie Bestellungen für Osterdekoration aufnimmt, findet sie für jeden ein freundliches Wort. „Die Gespräche mit den Leuten halten mich fit – ich weiß immer genau, wer gerade ein neues Kniegelenk bekommen hat“, sagt die Händlerin, der man nicht ansieht, dass sie schon 75 Jahre alt ist.

Überbordende Kreativität: Der Stand von Elke Greinke auf dem Stephansplatz. Quelle: Samantha Franson

Die agile Marktfrau, geboren bei Elze, ging in jungen Jahren nach Berlin. Dort wurde die gelernte Bühnenbildnerin zur Mitbegründerin des Grips-Kinder- und Jugendtheaters. Nach Hannover kehrte sie 1975 zurück und machte eine Töpferei auf. „So konnte ich arbeiten und mich zugleich um meine Tochter kümmern“, sagt sie. Jahrzehnte lang bot sie ihre Produkte auf dem Weihnachtsmarkt feil; seit 2004 zählt sie mit ihren Kränzen zum Stammpersonal auf dem Stephansplatz. „Dieser Markt ist mein Leben“, sagt sie selbst.

„Es geht wieder aufwärts“

Umso härter trafen sie die Folgen der Pandemie. Corona-Hilfen des Bundes bekam sie nicht; diese sollen ja vor allem laufende Betriebskosten decken. „Ich habe aber keine Angestellten oder gemietete Räume“, sagt sie. Außerdem ist sie ja längst Rentnerin – auch, wenn die Rente eher überschaubar ist. „Jemand wie sie fällt zwischen allen Rastern der Hilfe hindurch“, sagt CDU-Ratsherr Jesse Jeng, der sich intensiv mit der prekären Lage der Händlerin befasst hat.

Für jeden ein freundliches Wort: Elke Greinke hat seit 2004 ihren Stand in der Südstadt. Quelle: Samantha Franson

Die Geschichte von Elke Greinkes Comeback ist auch eine Geschichte über den Zusammenhalt auf diesem Marktplatz. Denn als Kunden von ihrer Misere erfuhren, halfen sie ihr, indem sie ihr spontan Geld liehen. „Viele Leute haben mich angerufen und sich nach mir erkundigt – ist das nicht toll?“, sagt sie. Auch ihr Auto ist inzwischen repariert – und die Gestecke finden wieder reißenden Absatz. „Es geht aufwärts“, sagt Greinke glücklich, während sie einer Kundin einen kleinen Kranz einpackt. „Solange ich kann, bleibe ich dem Wochenmarkt treu.“

Von Simon Benne