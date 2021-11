Hannover

Stolz zeigt Luise auf ihr Selbstbildnis. „Es hat Spaß gemacht, dass wir uns selbst malen sollten“, erzählt die Siebenjährige. Das Hortkind der Bugenhagen-Kirchengemeinde war eines von sieben, dass sich in dem Herbstferienkurs „Mein Bild von mir – eine künstlerische und spielerische (Selbst-)Entdeckungsreise“ besser kennengelernt hat. An drei Tagen philosophieren und malten Merle Pabst und Marleen Kölmel, Studentinnen der Uni Hildesheim, mit den jungen Teilnehmenden zwischen sechs und zehn Jahren. Mithilfe von Spielen, kleineren Theaterstücken oder Bildern sollten sich die Kinder besser verstehen und in andere Rollen schlüpfen – und zum Schluss sich selbst malen. Am vierten Tag präsentierten die Kinder dann abschließend ihren Eltern ihr Selbstbild.

In andere Rollen schlüpfen

Während des Workshops stellten die Kinder am ersten Tag Überlegungen an, wer sie überhaupt sind. Dabei fragten sie sich, wie sie aussähen, wenn sie eine Farbe oder eine Form wären und was sie ausmacht. Zudem füllten sie einen Steckbrief aus – unter anderem mit ihrem Lieblingsessen, ihren Hobbys und ihrem Alter. Am nächsten Tag wurden dann einige Eigenschaften von den Steckbriefen vertauscht. „Es ist den Kindern sehr schwer gefallen, sich in andere hineinzuversetzen“, erzählt Horterzieherin Susanne Granow, die den Kurs mit betreute.

Die Selbstbildnisse der Kinder. Quelle: Laura Ebeling

Kinder sollen sich künstlerisch ausleben

Zudem habe es bei den Kindern zu großen Unmut geführt. „Ich hatte Fußball als Hobby, obwohl ich eigentlich sonst gerne mit Freunden spiele. Das fand ich blöd“, sagt Luise. Am Ende bekamen die Kinder aber alle ihre Eigenschaften wieder, sagte Granow mit einem Lächeln. „Am dritten Tag wussten die Kinder dann schon ganz gut über sich Bescheid“, fährt die Erzieherin fort. Anschließend haben sich die jungen Teilnehmer selbst gezeichnet.

Bei dem Workshop ging es hauptsächlich darum, mit Kindern zu philosophieren und sich künstlerisch auszuleben, erklärt Granow. Aber die jungen Teilnehmer hätten noch einen anderen wichtigen Punkt gelernt: „Es muss nicht immer so sein, dass andere erkennen, was sie malen. Heute kann ihr Bild ganz anderes aussehen, als das gestern.“ Für Studentin Merle Pabst war es bereits das zweite Mal, dass sie den Workshop angeboten hat. „Ich fand das total toll“, sagt die 25-jährige Studentin des Faches Philosophie-Künste-Medien. Obwohl viele Erstklässler dabei gewesen seien, hätten sie vor allem die abstrakten Selbstbilder sehr gut umgesetzt – und beim Philosophieren mit Kindern gäbe es eh kein Richtig oder Falsch.

Von Laura Ebeling