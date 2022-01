Hannover

Ein Mann und eine Frau haben in der Nacht zu Freitag an der Hildesheimer Straße Spezialkräfte der Polizei auf den Plan gerufen. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie die beiden in einem Hotelzimmer in der Südstadt mit einer Schusswaffe hantierten. Es bestand der Verdacht, dass der Mann die Frau bedrohte.

Nach Polizeiangaben hatte der 34 Jahre alte Zeuge gegen kurz nach Mitternacht die Polizei alarmiert. „Kurz zuvor hatte er aus dem Fenster seiner Wohnung an der Hildesheimer Straße geschaut und am Fenster eines Zimmers des auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindlichen Hotels einen verdächtigen Mann beobachtet“, sagt Michael Bertram von der Polizeidirektion Hannover. „Dieser stritt sich nach Wahrnehmung des Zeugen mit einer Frau, die sich ebenfalls in dem Hotelzimmer aufhielt.“

Frau schießt aus Fenster in die Luft

Offenbar bedrohte der Mann die Frau mit der Schusswaffe. Kurz darauf eingetroffene Polizeibeamte konnten den Zeugenhinweis bestätigen. Da unklar war, ob es sich um eine echte Schusswaffe handelte und sich die Frau freiwillig in dem Zimmer aufhielt, ging die Polizei von einer akuten Bedrohung aus.

Zudem ging der Mann immer wieder ans Fenster des Hotelzimmers und zielte dabei auch in Richtung Straße. Später nahm dann auch die Frau die Waffe in die Hand, trat ans Fenster und schoss einmal in die Luft.

Spezialkräfte nehmen Betrunkene fest

Da eine Bedrohungslage weiterhin nicht ausgeschlossen werden konnte, verschafften sich Kräfte des alarmierten Spezialeinsatzkommandos wenig später Zutritt zu dem Hotelzimmer und nahmen die beiden Verdächtigen fest. Verletzt wurde niemand.

Bei der Durchsuchung des Zimmers stießen die Einsatzkräfte auf eine Schreckschusswaffe mit zugehöriger Munition. Auch ein Springmesser wurde beschlagnahmt. Gegen den Mann wurden Verfahren wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Gegen die Frau wird ebenfalls wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Bei Atemalkoholkontrollen fiel auf, dass die beiden betrunken waren. Bei dem Mann wurden 2,83 Promille und bei der Frau 2,18 Promille gemessen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften beide Personen gehen.

Von Manuel Behrens