Es ist die Aufgabe des Verkehrsdezernenten der Region, sich Gedanken über die Zukunft des öffentlichen Nahverkehrs zu machen. Und so hat Ulf-Birger Franz einen Vorschlag in die Debatte geworfen, der kein bisschen neu ist: Eine Stadtbahnstrecke durch die Sallstraße. Deshalb ist die Aufregung, die jetzt entstanden ist, verwunderlich. Selbst wenn jemals eine Stadtbahntrasse durch die Sallstraße gebaut werden sollte, wird es nicht Jahre, sondern Jahrzehnte dauern, bis es so weit ist.

Aber es wird so nicht kommen. Zum einen ist die relativ enge Straße für eine Stadtbahn ungeeignet. Der 121er, wie die Südstädter die Buslinie durch die Sallstraße liebevoll nennen, ist so beliebt, dass ihn nur die wenigsten Bewohner durch eine Stadtbahn ersetzt haben wollen. Zudem sind die Busse schon jetzt deutlich leiser, als es ein Schienenfahrzeug in der engen Straße jemals sein kann.

Deshalb hat der Vorschlag der SPD auch Charme, mal wieder über eine neue Tunnelstrecke in Hannover nachzudenken. Vor einigen Jahren hatten sich zwar die Grünen mit einer oberirdischen Streckenführung für die D-Linie durchgesetzt. Ob das sinnvoll war, darüber gehen die Meinungen auseinander. Wenn in Hannover in einigen Jahren mal wieder darüber diskutiert wird, ob die Stadtbahn besser oben oder unten fährt, könnte es ein anderes Meinungsbild geben. Erst recht, wenn die Strecke durch ein dicht besiedeltes Wohngebiet führt. In dem Fall wäre allerdings zu klären: Wer zahlt?