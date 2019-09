Südstadt

„Der Erfolg der Gilde-Brauerei bedeutet eine zunehmende Belastung der Bürger“, sagte ein Anwohner in der jüngsten Sitzung des Bezirksrats Südstadt-Bult. Der Rentner, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, berichtete von wartenden Lastwagen, die vor dem Tor der Brauerei jeden Tag in der Woche bereits von 4.30 Uhr an stünden. „Das sind dann oft bis zu fünf Lastwagen, die dort mit laufenden Motoren stehen“, berichtete der Anwohner.

Autos fahren über den Gehweg

Aber es ist nicht nur der Lärm, meint der Mann. Die wartenden Lastwagen würden den Verkehr auf der Alten Döhrener Straße häufig so sehr blockieren, dass Autos oft über den Gehweg fahren würden. Erst ab 6 Uhr sei mehr Ruhe, dann dürften die Lastwagen auf den Hof fahren und dort be- und entladen werden. Aber später geht der Lärm wieder los, denn vor Schulbeginn kämen zahlreiche Kleinbusse und Taxis zu dem ebenfalls in diesem Bereich gelegenen Förderzentrum Sehen der Franz-Mersi Schule.

Das Problem habe er der Gilde-Brauerei vorgetragen, berichtete der Anwohner, die Antwort habe ihn aber nicht zufriedengestellt. Die Brauerei sei der Auffassung, dass sie an dem Verhalten der Lastwagenfahrer nichts ändern könne, da sie keinen Einfluss auf diese habe, erzählte der Anwohner. „Ich weiß, die Brauerei braucht den Lieferverkehr, aber so kann es nicht sein“, sagte der Mann in der Sitzung. Er habe bereits die Polizei angesprochen, auch die habe den Anwohnern keine Lösung anbieten können.

Ruhestörung durch Brauereibesichtigungen abgestellt

Dagegen ist der Anwohner nach eigenen Angaben erfolgreich gegen die spätabendliche Ruhestörung durch Brauereibesichtigungen vorgegangen. „Die Besichtigungen endeten immer gegen 23.30 Uhr“, berichtete der Mann in der Bezirksratssitzung. Es sei um diese Zeit sehr störend gewesen, wenn 20 bis 25 angeheiterte Menschen die Brauerei verlassen hätten. „Das Problem haben wir mithilfe des Gewerbeaufsichtsamtes in den Griff bekommen“, sagte er.

Die Brauerei habe bereits an Verbesserungen gearbeitet, um den Lärm zu minimieren, sagte Sprecherin Juliane Lorenz auf Anfrage. So würden Gabelstaplerfahrten in den Nachtstunden, bei denen ein höherer Geräuschpegel entstehe, nur noch bei geschlossenen Hallentoren vorgenommen.

Sicherheitspersonal redet mit Lastwagenfahrern

Das Sicherheitspersonal wirke so weit wie möglich auf die vor 6 Uhr vor dem Tor wartenden Lastwagen ein, betonte die Sprecherin. Die Brauerei könne allerdings nicht auf den öffentlichen Straßenverkehr Einfluss nehmen. Die Brauerei arbeite regelmäßig an Verbesserungen, sagte Lorenz. So seien „bereits Veränderungen, im Eventbereich und an der Dosenpresse“ in Angriff genommen worden.

Von Mathias Klein