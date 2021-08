Hannover-Südstadt

Wegen der Bauarbeiten an der IGS Südstadt gibt es erneut Ärger mit Anwohnern. Seit Mitte Juli ist die Pfalzstraße als Einbahnstraße eingerichtet. Und seitdem gilt auf beiden Straßenseiten ein Parkverbot. Dutzende Parkplätze fallen deshalb für mehrere Jahre weg. Und das ausgerechnet in einem Bereich, in dem jetzt schon extreme Parkplatznot herrscht. Die Sperrung soll bis zum 30. März 2023 gelten.

„Wie geht die Stadt mit den Bürgern um?“

Anwohnerin Elke Sommer ist sauer. Denn nicht nur, dass die Parkplätze jetzt jahrelang nicht benutzbar sind. Sie ärgert sich auch darüber, dass die Anwohner von der Stadt noch nicht einmal über die Pläne informiert worden sind. „Ist das der übliche Umgangsstil der Stadt mit ihren Bürgern?“, fragt sie. Auch als sie beim Tiefbauamt schriftlich nachfragte, gab es keine Auskunft, berichtet sie. Erst nach einem Telefonanruf klärte sie ein Mitarbeiter auf. Ein Stadtsprecher bestätigte auf Anfrage der HAZ die lange Dauer der Regelung an der Pfalzstraße als Einbahnstraße und Parkverbotszone.

Die Bauarbeiten an der Schule hatten zunächst mit der Errichtung eines neuen dritten Flügels entlang der Wißmannstraße begonnen. In dem neuen Gebäudeteil sind naturwissenschaftliche Räume, Musikräume und Schülerküchen untergebracht. Zudem wird es im zweiten Obergeschoss eine Ein-Feld-Sporthalle geben. Im Erdgeschoss des Neubaus entsteht eine Kita mit vier Gruppen für insgesamt 70 Kinder. Außerdem sollen die anderen Gebäudeteile der in die Jahre gekommenen Schule saniert werden.

Hoher Sanierungsbedarf im alten Gebäudeteil

Die IGS Südstadt ist im Jahr 2013 aus der ehemaligen Haupt- und Realschule Bertha-von-Suttner-Schule hervorgegangen. Die alten Gebäude waren in den Jahren 1929 bis 1931 als Volksschule errichtet worden. In ihrer mehr als 80-jährigen Geschichte beherbergte die Schule unter diversen Namen verschiedene Schularten und wurde unter anderem als Lazarett und als Stadtteilkino genutzt.

In den alten Gebäudeteilen gibt es erheblichen Sanierungsbedarf. Dringend notwendig sind unter anderem Verbesserungen beim Brandschutz und bei den Fluchtwegen, die Erneuerung der technischen Gebäudeausrüstung sowie die Sanierung der Toiletten.

Baukosten erheblich gestiegen

Im Januar 2018 hatte das Verwaltungsgericht Hannover die Bauarbeiten an der Schule auf Antrag von Anwohnern vorläufig gestoppt. Anwohner hatten Klage eingereicht, weil sie meinten, dass das Bauvorhaben dem Charakter ihres Wohngebiets zuwider laufe. Das Gericht stimmte dem Eilantrag zu. „Das dem Wohngebiet immanente ,Ruhebedürfnis‘ werde infrage gestellt“, hieß es zur Begründung. Im März 2019 hatte das Oberverwaltungsgericht Lüneburg den Baustopp dann aufgehoben. Eine Erweiterung der Schule sowie der Bau einer Kita sei den Anwohnern zuzumuten und verstoße nicht gegen den Charakter des Wohngebiets, sagte das Gericht zur Begründung.

Statt zunächst kalkulierter 31,5 Millionen Euro wird die Erneuerung der IGS Südstadt mehr als 40 Millionen Euro kosten. Die Baukosten seien unter anderem wegen der Verzögerungen, die die Anwohnerklage anfangs beschert hatte, gestiegen, hatte die Stadtverwaltung mitgeteilt. Zudem seien die Schäden größer als vor Umbaustart ermittelt.

