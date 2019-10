Hannover

Zwei bislang unbekannte Personen sollen an der U-Bahn-Station Altenbekener Damm in Hannovers Südstadt einen 55-jährigen Mann in der Nacht zu Mittwoch die Treppe hinabgestoßen haben. Nach Auskunft der Polizei hat der leicht verletzte 55-Jährige angegeben, dass er nach dem Sturz auf die erste untere Ebene der Station das Bewusstsein verloren habe. Nachdem er wieder zu sich gekommen sei, habe er gegen 1.30 Uhr die Polizei alarmiert. Den Beamten zufolge stand der Mann beim Eintreffen der Einsatzkräfte spürbar unter Alkoholeinfluss. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei wertet Aufzeichnungen der Überwachungskameras aus

Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Noch in der Nacht haben die Beamten die Aufzeichnungen aus den Überwachungskameras der U-Bahn-Station angefordert. Die Auswertung dauert jedoch noch an. Die Polizei sucht jetzt dringend Zeugen, die in der Zeit von 0 bis 2 Uhr ungewöhnliche Beobachtungen rund um die U-Bahn-Station an der Straße Altenbekener Damm gemacht haben.

Unbekannte sollen um Zigaretten gebeten haben

Laut Polizei behauptet der 55-jährige Mann, dass er an der Treppe zur U-Bahn gegenüber einer Sportbar von zwei unbekannten Passanten nach einer Zigarette gefragt worden sei. Nachdem er nicht weiter auf die Frage reagiert habe, habe er beim Herabsteigen der Treppe einen Schmerz im Rücken gespürt, sei dann gestürzt und habe schließlich das Bewusstsein verloren. Zur Aufklärung des Vorfalls und wegen des schweren Vorwurfs einer gefährlichen Körperverletzungen bitte die Polizei nun dringend um Hinweise unter Telefon (05 11) 1 09 32 17.

Von Ingo Rodriguez