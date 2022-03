Hannover

Unbekannte haben am Dienstagnachmittag mehrere Wollbänder auf Gehwegen im Kreuzungsbereich der Heinrich-Heine-Straße und der Tiefenriede aufgespannt. Eine Radfahrerin wurde dadurch beinahe zu Fall gebracht. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall. Weil die betroffene Radfahrerin weiterfuhr und von den Tätern bislang jede Spur fehlt, bittet die Polizei nun um Zeugenhinweise.

Nach Polizeiangaben hatte die 61-jährige Zeugin den Beinahe-Unfall folgendermaßen beschrieben. Sie sah, wie die unbekannte Radfahrerin gegen 15.40 Uhr im Kreuzungsbereich unterwegs war und beinahe stürzte. Denn im Bereich der Gehwege hatten die Unbekannten auf Kniehöhe mehrere Wollbänder aufgespannt. „Die Radfahrerin konnte gerade so das Gleichgewicht halten und ihr Fahrrad zum Halten bringen“, sagt Natalia Shapovalova von der Polizeidirektion Hannover.

Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

In der Nähe will die Zeugin mehrere Schüler bemerkt haben, die aus Richtung der Lola-Fischel-Straße kamen und sich über die Situation lustig machten. Die etwa 60-jährige Radfahrerin wurde wohl nicht verletzt. Sie setzte ihre Fahrt in Richtung der Mendelssohnstraße allerdings fort, ohne auf die Polizei zu warten.

Unklar ist noch, woran die Täter die Wollbänder befestigt haben. Allerdings seien sie aus so festem Material, dass sie nicht mit der Hand zerreißbar waren. „Der oder die unbekannten Täter haben also in Kauf genommen, dass jemand sich daran ernsthaft verletzen kann“, sagt Shapovalova.

Die Behörde hat nun die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet und bittet Zeugen, insbesondere die unbekannte Radfahrerin, die Hinweise zum Vorfall geben können, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Südstadt unter Telefon 0511/109 32 17 zu melden.

Von Manuel Behrens