Hannover

Leuchtreklame und Zapfsäulen sind abgebaut, die Aral-Tankstelle am Altenbekener Damm/Ecke Mainzer Straße in Hannovers Südstadt ist seit einigen Wochen geschlossen. Die Zufahrten sind mit einem Bauzaun abgesperrt. „Wegen Umbau geschlossen“ heißt es auf einem Zettel, der an einem übrig gebliebenen Aral-Schild hängt. Laut der Tafel ist die Waschanlage weiterhin geöffnet, aber auch dort stehen Bauzäune.

Was aus dem Tankstellengelände wird, ist unklar. Die Stadtverwaltung weiß nichts und verweist auf Aral. Und beim Unternehmen will man aus Datenschutzgründen nur sagen, dass es sich um eine sogenannte Eigentümertankstelle handelt. Das Vertragsverhältnis sei ausgelaufen. Wem das Gelände gehört, will Aral nicht verraten.

Freie Tankstelle gleich um die Ecke

Fest steht, dass es die Aral-Tankstelle an diesem Standort in den vergangenen Jahren nicht leicht gehabt haben dürfte. Denn nur ein paar Meter entfernt, an der Lindemannallee, befindet sich eine freie Tankstelle, die meist preiswerter als die Aral-Tankstelle an der Mainzer Straße war. Ein weiterer Vorteil für die freie Tankstelle: Direkt hinter der Tankstelle betreibt ein Discounter eine Filiale. Wer dort einkaufen möchte, muss mit dem Auto an der Tankstelle vorbeifahren.

Vor neun Jahren hatte Aral das Gelände offenbar verkauft. Damals war dem Betreiber der Tankstelle der Pachtvertrag gekündigt worden. Er sollte entweder als Pächter aufhören oder das Gelände kaufen. Einen Kauf hatte er jedoch abgelehnt. Zum Abschied hatte der der damalige Pächter gesagt, es sei keineswegs spaßig, eine Tankstelle zu betreiben. „Es ist kein Unternehmertum, sondern eher eine Gängelei seitens der Konzerne“, sagte er wörtlich.

Von Mathias Klein