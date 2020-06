Südstadt

Die Neugestaltung des Spielplatzes Schmuckplatz an der Sallstraße wird sich noch längere Zeit hinziehen. Grund dafür ist der Entwurf, den SPD und Grüne gemeinsam in der jüngsten Sitzung des Stadtbezirksrats vorgelegt haben. Er sieht unter anderem vor, die an dem Platz gelegene Dieckmannstraße für Autos zu sperren und dem Areal zuzuschlagen. Das würde rund 200 Quadratmeter Fläche mehr bedeuten. Die wegfallenden Parkplätze sollen in der Kleinen Düwelstraße neu angelegt werden.

Platz für alle Generationen – mit Spielplatz

Insgesamt wünschen sich beide Fraktionen auf dem Gelände eine sogenannte Mehrgenerationenfläche. Darin integriert soll auch eine Spielfläche entstehen. In den weiteren Bereichen des Platzes sollen Sitz- und Spielmöglichkeiten geschaffen werden. Angedacht sind unter anderem ein Krökeltisch und Tischtennisplatten.

Anzeige

Von der CDU kam massive Kritik an den Plänen. „Sie wollen einen Rummelplatz mitten in der Südstadt“, sagte CDU-Bezirksratsfrau Brigitte Ike. Sollte der Antrag von SPD und Grünen verwirklicht werden, entstehe zu viel „ Halligalli“. Auch Fabian Niculescu ( CDU) meinte, man müsse darauf achten, wie es den Anwohnern des Spielplatz gehe. „Es wird lauter“, sagte er.

Weitere HAZ+ Artikel

Debatte zieht sich schon länger

Die CDU hatte auch einen Entwurf für die Gestaltung des Platzes vorgelegt. Allerdings gab es daran Kritik. „Die CDU hat das von einem Anwohner einfach Wort für Wort übernommen“, berichtete Hanne Hintz-Oppelt von den Grünen. CDU-Fraktionschef Jan Alexander Scholz berichtete, mit dem Anwohner sei zuvor gesprochen worden. Der von der CDU übernommene Plan wurde abgelehnt, SPD und Grüne setzten sich mit ihrem Planungsauftrag an die Stadtverwaltung durch.

Die Debatte um das Gelände zieht sich schon länger hin. Im Februar hatte der Bezirksrat mit breiter Mehrheit Pläne der Stadtverwaltung zur kompletten Erneuerung des Spielplatzes abgelehnt.

Stadt wollte 140.000 Euro investieren

Vorgesehen waren Investitionen in Höhe von rund 140.000 Euro. Unter anderem war der Bau eines langen Trampolins geplant gewesen, das auch für Rollstuhlfahrer geeignet gewesen wäre. Zuvor hatten die Rodung von Büschen und das Abholzen eines Baumes durch die Stadtverwaltung auf dem Gelände zu Unmut unter Bezirksratsmitgliedern geführt. Schon vor rund vier Jahren hatte der Bezirksrat Pläne zur Erneuerung des Spielplatzes abgelehnt.

Der Platz entstand vor rund 100 Jahren. Seine heutige Form als Spiel- und Schmuckplatz erhielt er in den 1930er-Jahren. Das Areal gilt seit Jahren als extrem sanierungsbedürftig.

Von Mathias Klein