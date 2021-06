Hannover

Nach acht Jahren Planung, Pionierarbeit und Prozessen hat Hannovers ungewöhnliches Surfprojekt Leinewelle am Freitag den symbolischen Spatenstich erfahren. Dazu präsentierte sich erstmals der neue Hauptsponsor: Das Projekt trägt jetzt für zehn Jahre den Namen Enercity-Leinewelle.

Enercity-Leinewelle „im Herzen von Hannover“

„Wir freuen uns, dass wir solch ein tolles Projekt unterstützen können“, sagte Enercity-Chefin Susanna Zepreva. „Mitten im Herzen von Hannover“ stehe die Leinewelle für „Dynamik, Bewegung, Ökologie und Sportlichkeit – das ist es, was Enercity verkörpern will“.

2013 hatte ein Kreis um den Architekten Heiko Heybey und den Grafiker Sebastian Stern die Idee, die langsame Fließgeschwindigkeit des innerstädtischen Tiefebene-Flusses mit einem Technikbauwerk so in Schwung zu bringen, dass Surfsportler auf einer Welle reiten können wie am Münchener Eisbach. Heybey bekam am Spatenstich-Tag den lautesten Jubel, als Lorenz Hansen vom Unternehmen Gundlach (ebenfalls ein Sponsor) ihn ehrte.

Tränen getrocknet, Schweiß getupft

„Das Projekt wäre nicht gelungen, wenn einer nicht Tag und Nacht dafür gearbeitet hätte“, sagte Hansen: „Wir haben Tränen getrocknet, Schweiß getupft und mussten ihn ab und zu festhalten, wenn er in Rage war.“

Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hob hervor, dass die Leinewelle eine Idee von engagierten Bürgerinnen und Bürgern war, das mit viel Unterstützung von Politik und Verwaltung nun umgesetzt werde. „Sie alle haben mit diesem Projekt Mut bewiesen und gezeigt, dass sich der Einsatz für kreative Ideen lohnt“, sagte Onay.

„Attraktion für die ganze Region“

Spatenstich an der provisorischen Baustraße (v. li.): Sponsor Lorenz Hansen (Gundlach), Regionspräsident Hauke Jagau, Enercity-Chefin Susanna Zapreva, Initiator Heiko Heybey, Sparkassen-Vorständin Kerstin Berghoff-Ising, Rolf Mahler vom Universitätssportclub, Oberbürgermeister Belit Onay und Mitinitiator Sebastian Stern. Quelle: Rainer Dröse

Für Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) ist die Leinewelle „ein Beleg, dass man in Deutschland mutige Ideen umsetzen kann“. Die Leinewelle werde „eine Attraktion für die ganze Region werden und viele Menschen für den Surfsport begeistern“. Kerstin Berghoff-Ising, Vorständin der Sparkasse Hannover, nannte das Projekt eine „Herzensangelegenheit“. Die Sparkasse sei als Sponsor dabei, weil sie wolle, „dass die Stadt lebens- und liebenswert ist“.

So geht es jetzt weiter

900 Tonnen Kies werden derzeit an der Baustelle ins Wasser gekippt, die Hälfte ist schon angekommen. Sie stellen die Baustraße dar. Auf ihr soll unter anderem die große Rammmaschine vom Leibnizufer in den Flussbereich fahren können und soll Baumaterial angeliefert werden.

Bauleiterin Ute Wagner sagt, in zwei Wochen werde eine Spundwandkonstruktion ins Flussbett gerammt, die die eigentliche Baustelle trocken hält. Dort werden dann die Fundamente für die Anlage gegossen, die später mit drei beweglichen Stahlplatten Widerstand im Fluss erzeugt, sodass sich die Surfwelle aufbäumt.

Fluss ist schmaler

Während der Bauphase wird der Fluss auf etwa einen Meter Breite verjüngt, auch ist die Wassermenge etwas reduziert. Der Fischereiverein hat am Donnerstag gemeinsam mit den Leinewellen-Initiatoren schwache Fische aus dem Fluss geholt und umgesetzt. Außerdem hat er ein Thermometer spendiert, mit dem zweimal täglich die Wassertemperatur gemessen wird. „Weil weniger Durchfluss ist, kann sich das Wasser schneller erwärmen, manche Fische leiden darunter“, sagt Fischereivereinschef Heinz Pyka.

Sie leitet die Baustelle: Ute Wagner, Ingenieurin aus Empelde. Quelle: Conrad von Meding

Parallel zu den Arbeiten im Fluss wird auf dem Leineuferparkplatz ein unterirdischer Technikraum angelegt, in dem die Steuertechnik der späteren Surfwelle installiert wird. Anfang Oktober wird dann die gesamte Technik auch im Fluss eingebaut. Bauleiterin Wagner erwartet keine größeren Probleme. „Es ist alles so lange durchgerechnet worden, dass eigentlich alles klappen müsste“, sagt die Ingenieurin.

Im November erstmals surfen

Im Laufe des November will Heybey mit den Surfenthusiasten die ersten Surftests absolvieren, um die Anlage einzustellen. Vom Frühjahr 2022 an soll sie nutzbar sein.

Von Conrad von Meding