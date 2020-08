Der wegen seiner Corona-Rede suspendierte Polizist aus Hannover hat das Sicherheitskonzept für jüdische Einrichtungen in der Region mitgeplant. Da an der Kundgebung auch nationalsozialistische Gruppen teilnahmen, fordern die jüdischen Gemeinden eine umfassende Aufklärung. Die Polizeidirektion stellt das Konzept nun auf den Prüfstand.

Die Polizei will das nach dem Anschlag von Halle ausgearbeitete Sicherheitskonzept für jüdische Einrichtungen – wie der Synagoge an der Haeckelstraße – überprüfen. Der suspendierte Polizist war daran in seiner Funktion als Präventionsbeamter beteiligt. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa