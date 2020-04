Hannover

Seit Jahrzehnten startet das Jazzfestival Swinging Hannover traditionell am Himmelfahrtstag auf dem Trammplatz. Jetzt wird es wegen der Corona-Krise verschoben: Der Jazz-Club und der Sponsor Enercity haben sich darauf verständigt, das Open-Air-Festival auf Sonntag, 20. September, zu verlegen. „Wir stehen mit unseren Veranstaltungspartnern in engem Austausch und werden auch im September wieder ein stimmungsvolles Bühnenprogramm mit hochkarätigen Bands bieten“, teilten die Veranstalter mit. „Es liegt uns sehr am Herzen, die beliebte Veranstaltung auch in diesem Jahr zur Freude aller Hannoveraner und Jazzfans zu veranstalten“, sagt Jazz-Club-Sprecherin Vanessa Erstmann.

Die Jazz Night im Kuppelsaal des HCC muss in diesem Jahr entfallen. Wegen anderweitiger Raumbelegungen war es nicht möglich, sie ebenfalls in den September zu verlegen.

Von Simon Benne