Hannover

Kleiderbügel aus Krökelfiguren, helle Holzsitzbänke – und ein Zugang zum Spielertunnel wie bei den Fußballstars: Die neue Kinderkabine ist der ganze Stolz des TSV Limmer. „Wir wollen Familien, die künftig in die Wasserstadt ziehen, für uns begeistern“, sagt Heidi von der Ah, Vorsitzende des TSV Limmer. Und deshalb haben sie die Kabinen im Sportpark an der Holzrehre nun für insgesamt 257.000 Euro aufwendig saniert.

„Das wurde auch wirklich Zeit“, sagt von der Ah. „Da ist 40 Jahre lang kaum etwas gemacht worden.“ Die Schränke etwa, berichtet von der Ah, seien einst aus alten Türen angefertigt worden. Nun sind sie durch moderne Möbel ersetzt worden. 60.000 Euro hat der TSV Limmer für den gesamten Umbau in die Hand genommen, das restliche Geld stammt aus Fördertöpfen der Stadt Hannover, des Landes- und des Stadtsportbunds sowie des Bezirksrats Linden/Limmer.

Rund um die Uhr frische Luft

Bei der umfangreichen energetischen Sanierung wurden neben den Kabinen auch die sanitären Anlagen erneuert. So verfügt das Gebäude nun etwa über eine moderne Heizungs- und Lüftungsanlage, die rund um die Uhr für frische Luft sorgt, sowie über einen Spielertunnel mit LED-Beleuchtung. „Da werden die Mannschaften künftig nach dem Spiel zusammensitzen, so schön ist der Bereich geworden“, ist sich von der Ah sicher.

Im Video führt die Vereinsvorsitzende Heidi von der Ah durch die neuen Kabinen:

Von der Ahs persönliches Highlight aber ist die Kinderkabine. Diese ist fortan die größte, sagt die TSV-Vorsitzende, das sei ganz bewusst so entschieden worden. „Es ist ein Zeichen der Wertschätzung“, sagt von der Ah, „und außerdem brauchen die Kinder vor dem Spiel ja eh viel mehr Platz als die Erwachsenen – allein schon, weil die vielen Eltern oft mit in der Kabine sind und zum Beispiel die Schuhe schnüren.“

Umbau dauert gerade einmal zwei Monate

In der Kabine aber werden sich die Wege von Groß und Klein künftig kurz vor dem Anpfiff trennen. Die Kinderkabine hat nämlich zwei Ausgänge. Einen für die Eltern, der direkt wieder nach draußen führt. Und einen für die Kinder, der den Weg in den Spielertunnel ebnet. Von dort geht es dann auf den Platz. „Das wird ein ganz besonderes Erlebnis für die Kinder werden“, glaubt von der Ah, die mit dem Ergebnis des Umbaus, der gerade einmal zwei Monate gedauert hat, überglücklich ist. „Das ist sensationell, was die vielen freiwilligen Helfer und großzügigen Förderer geleistet haben. Der Verein kann sich nun in einem ganz neuen Licht als noch besserer Gastgeber präsentieren.“

Von Patrick Hoffmann