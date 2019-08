Hannover

Ein Hospiz ist kein Sterbehaus – vielmehr ein Haus der letzten Tage: In Groß-Buchholz wurde jetzt der Grundstein für das erste Tageshospiz in Niedersachsen gelegt. In unmittelbarer Nachbarschaft des vor zwanzig Jahren eröffneten Uhlhorn-Hospiz’ entsteht das Haus, in dem ab dem kommenden Sommer sechs T...