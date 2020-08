Im Hauptbahnhof Hannover ist ein Taschendieb Beamten der Bundespolizei direkt in die Arme gelaufen. Der 38-Jährige hatte in einem ICE die Brieftasche einer Seniorin erbeutet und dann den Zug in letzter Sekunde verlassen. Als die Ermittler ihn ansprachen, gestand er die Tat sofort.