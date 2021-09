Hannover

Mehrere Tausend Teilnehmer haben sich zum Klimaprotest von Fridays for Future auf dem Opernplatz eingefunden. Eine genauere Zahl kann die Polizei noch nicht nennen, geht aber vom „oberen vierstelligen Bereich“ aus. Fest steht: Die Demonstration findet großen Anklang. Auch nach Beginn der Veranstaltung strömten noch Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Kröpcke und vom Aegidientorplatz Richtung Oper. Neben vielen jugendlichen Klimaschützerinnen und Klimaschützern mischten sich auch etliche Familien und ältere Menschen unter die Demonstranten.

fff Klimastreik Quelle: thea schmidt

Auch die Kirchenfunktionäre vom Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) beteiligen sich in Hannover an der Demo, darunter der Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm und Synodenpräses Anna-Nicole Heinrich. „Weiter so geht nicht. In den Jahren vor uns muss die Transformation zu einem nachhaltigen Leben für alle gelingen. Auch wir als Kirche nehmen uns dabei in die Pflicht“, sagte Bedford-Strohm.

Unterstützung von Sänger Bosse

Kurz vor der Bundestagswahl hatte Fridays for Future deutschlandweit zu Demonstrationen aufgerufen. „Gehen wir nicht auf die Straße, passiert klimapolitisch gar nichts“, sagte eine der Aktivistinnen zum Auftakt in Hannover. Unterstützung erhalten die jungen Klimaschützerinnen und Klimaschützer von Sänger Bosse, der mit dem bekannten Song „Schönste Zeit“ vor der Oper auftrat. Zuvor hatte Sängerin Serpentin die Veranstaltung eingeläutet.

Die Demonstranten auf ihrem Weg durch die Otto-Brenner-Straße. Quelle: Thea Schmidt

Nach dem Auftakt an der Oper laufen die Klimaschützerinnen und Klimaschützer in Richtung Küchengarten, dem ersten Zwischenstopp. Während die ersten schon das Steintor passiert hatten, waren die letzten Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch an der Oper. Vom Steintor aus bewegt sich der Demonstrationszug über die Goseriede in die Otto-Benner-Straße. Mit dabei: Ein großes Schwein mit der Aufschrift „Klimasauerei, nein Danke“.

Von Thea Schmidt