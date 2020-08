Die Taxigesellschaft 3811 will ihren Mitgliedsunternehmen in Hannover die Elektromobilität schmackhaft machen. Zunächst stehen drei Fahrzeuge zum Testen bereit – aber es sollen schnell deutlich mehr werden. Damit der Umstieg auch funktioniert, fordern die Betreiber allerdings mehr Ladesäulen in der Stadt.