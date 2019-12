Hannover: Technischer Defekt führte zu Brand in Friseursalon

Hannover

Das Feuer in einem Friseursalon in Hannover ist auf einen technischen Defekt zurückzuführen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, haben Brandermittler das Geschäft an der Prüßentrift am Vormittag untersucht. Ein Bewohner über dem Laden in Isernhagen-Süd hatte in der Nacht zu Sonnabend Rauch bemerkt, der gegen 4.15 Uhr aus dem Stromkasten in seiner Wohnung quoll.

Großteil des Interieurs zerstört

Nach Angaben der Polizei lag die Ursache für das Feuer in einem „technischen Defekt an der Beleuchtung“ des Friseursalons. Die Feuerwehr musste bei ihrem Einsatz nach eigenen Angaben unter anderem eine Mehrfachsteckdose und Weihnachtsdekoration im Salon löschen. Laut Polizeisprecher André Puiu zerstörten die Flammen aber nicht nur das, sondern auch „einen Großteil des Interieurs“. Der Schaden wird auf 60.000 Euro geschätzt, Menschen wurden nicht verletzt.

Von Peer Hellerling