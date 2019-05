Hannover

Der Brand in einer Flüchtlingsunterkunft am Dienstagabend an der Haltenhoffstraße in Hannover ist auf einen technischen Defekt zurückzuführen. Ermittler der Polizei untersuchten die Ein-Zimmer-Wohnung am Mittwoch und schätzen den entstandenen Schaden auf rund 5000 Euro. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, allerdings ist die Wohnung wegen des Rauchgasniederschlags bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar.

Ein Fußgänger hatte die Flammen im Erdgeschoss am Dienstag gegen 17 Uhr bemerkt und den Notruf gewählt. Ersten Informationen zufolge sollten sich bei Brandausbruch noch Menschen im Gebäude befunden haben, dies bestätigte sich letztlich aber nicht. Auch der eigentliche Mieter war zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause. Das Feuer war bereits nach 20 Minuten gelöscht.

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von pah