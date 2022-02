Hannover

Die Polizei hat am Freitag in Hannover die Fahrer von Kleintransportern und Lkw ins Visier genommen. Hintergrund ist eine Vorschrift, dass Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen beim Rechtsabbiegen nur noch Schrittgeschwindigkeit fahren dürfen. Das soll dem Schutz von Radfahrern und Fußgängern dienen.

Die Polizei kontrollierte am Freitag zwischen 9 und 11 Uhr im Stadtteil Anderten 30 Kleintransporter. Davon hielten sich 20 nicht an das vorgegebene Schritt-Tempo. Den Betroffenen droht nun 70 Euro Bußgeld und ein Punkt in der Verkehrssünderkartei des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg. die Vorschrift gilt seit vergangenen November.

Mit Handy an Steuer erwischt

Zwei Lkw-Fahrer wurden zudem beim Telefonieren am Steuer erwischt, einer davon war gleichzeitig nicht angeschnallt. Beide mussten umgehend eine Sicherheitsleistung von jeweils 95 Euro zahlen, weil sie keinen Wohnsitz in Deutschland haben.

Von Britta Mahrholz