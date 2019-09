Hannover

Sein Bein sei sogar wasserdicht, sagt er. Das alte sei kaputt gegangen, da habe er ein neues bekommen. „Aus Deutschland – ein besseres gibt es nicht auf dem Markt“, sagt Asael Shabo. Er sagt es beiläufig und lacht, dabei zieht er sein Hosenbein etwas nach oben und zeigt seine Prothese. Der 26-jährige bewegt sich so geschmeidig, dass man sonst nicht sehen würde, welches Bein das künstliche ist.

Der Israeli war neun Jahre alt, ein Junge im besetzten Westjordanland, als seine Siedlung von Terroristen überfallen wurde. Seine Mutter und drei Geschwister starben, ihr Haus brannte nieder. Er überlebte, weil er sich 45 Minuten lang tot stellte. Zwei Jahre lang lag er im Krankenhaus, 200 Splitter wurden aus seinem Körper entfernt. Sein Bein konnten die Ärzte nicht retten. „Ich bin ein Terroropfer – das werde ich mein Leben lang mit mir herumtragen“, sagt er.

Kraft aus dem Sport

Bei einem Abend zugunsten der Hilfsorganisation Keren Hayesod, die unter anderem Terroropfer unterstützt, hat er jetzt in der Jüdischen Gemeinde über sein Leben gesprochen. Denn Shabos Leben war mit dem Anschlag nicht zu Ende. Er hat Karriere gemacht. In seiner Heimat ist er ein Star. Nach dem Schicksalsschlag fand er im Sport neue Kraft, wurde einer der besten Schwimmer Israels, stellte nationale Rekorde auf.

Später sattelte er um auf Rollstuhl-Basketball. Zwei Jahre lang spielte er in Hamburg, lernte hier seine deutsche Frau kennen. Inzwischen ist er wieder in Israel, spielt in der Nationalmannschaft, arbeitet als Sportlehrer und Trainer. „Ich bin Sportler“, sagt er lächelnd, „ich hasse es zu verlieren.“

Auf den ersten Blick ist seine Geschichte eine Story, wie Hollywood sie erfinden könnte: Terroropfer besiegt sein Schicksal und kämpft sich frei. Eine Geschichte vom Sieg des Wollens über das Verhängnis, eine Geschichte mit Happy End. Doch Shabo erzählt auch, wie weit sein Weg war. Wie die anderen Kinder ihn als Rollstuhlfahrer nicht akzeptierten. Dass er sieben Jahre lang in psychologischer Behandlung war. Und dass ihm der Anschlag immer vor Augen steht: „Ich war der Einzige in unserem Raum, der nicht getötet wurde“, sagt er. „Wenn ich mich hängen lassen würde, hätte ich umsonst überlebt.“

Sein Freund – ein Iraner

Sein bester Freund in Hamburg, erzählt er, sei sein Teamkamerad Alizeza Ahmadi geworden. Ein Iraner. „Wir telefonieren heute jeden Tag miteinander“, sagt Shabo. „Wir alle sind doch Menschen, und der Sport kann Brücken bauen.“ Solche Worte wirken leicht wie Floskeln, aber aus seinem Mund klingen sie wie die Quintessenz eines Lebens.

„Hass und Krieg bringen die Welt nicht weiter“, sagt er. Noch so ein Satz. Doch Shabo hat bewiesen, dass es tatsächlich möglich ist, die Spirale der Gewalt zu durchbrechen. Das ist vielleicht sein eigentlicher Triumph. Die entscheidenden Siege sind eben nicht athletischer Natur. Selbst wenn sie auf dem Sportplatz stattfinden.

Von Simon Benne