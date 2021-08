Hannover

„Ohne Corona wäre ich vielleicht nie auf die Idee gekommen“, sagt Leonie Stolle. Die Tiermedizinstudentin hat gemeinsam mit Kommilitoninnen und Kommilitonen im Juni einen Schrebergarten in unmittelbarer Nähe zur Tiermedizinischen Hochschule (TiHo) gepachtet – als Ausgleich zu den Vorlesungen und Prüfungen. Das Besondere: Ihre Fortschritte im Schrebergarten dokumentieren sie auf ihrer Instagram-Seite. Mehrere Hundert Follower gucken bereits zu.

Zucchini, Blumenkohl, Kürbis und Bohnen wachsen bereits im Schrebergarten der 18 Studenten. Doch der Weg dahin war mit viel Schweiß verbunden: Rasen mähen, den Boden in der Laube austauschen, zahlreiche Steine wegräumen und erste Gemüsebeete anlegen. „Man kann unsere ganze Arbeit in den Highlights anschauen“, sagt Stolle.

„Jeder darf mitbringen, was er hier haben möchte“

Auf ihrer Instagram-Seite haben die Studentinnen und Studenten, die sich auf einer Exkursion kennengelernt haben, unter anderem festgehalten, wie sie den neuen Brunnen im Garten angelegt haben. „Wir haben vieles über Kleinanzeigen gefunden und geschenkt bekommen oder von zu Hause mitgenommen“, erzählt Stolle, die eigentlich aus Wildeshausen im Landkreis Oldenburg kommt. Demnächst wollen sie noch ein Hochbeet bauen. Die Wiese hinter der Laube soll aber vorerst nur zum Entspannen da sein.

Kleingärtner unter sich: Paul Montag (hinten, von links), Jos Kleinpeter, Lorenz Fischer, Till Scheubeck, Marlene Riesselmann (unten, von links), Leonie Stolle, Corinna Karl, Dominique Müller, Amelie Jäkel und Julia Rodewald-Tölle treffen sich regelmäßig zum Pflanzen und Entspannen. Quelle: Leona Passgang

„Jeder darf mitbringen, was er hier haben möchte“, sagt Stolle. „Es gab zum Beispiel den Wunsch nach Liegestühlen.“ Das Prinzip lautet: Jeder macht ein bisschen. Für die Studentin bedeutet das, spätestens jeden zweiten Tag zum Gießen vorbeizukommen. Gerade in der Corona-Zeit sei der Garten ein angenehmer Rückzugsort. „Wir müssen uns nicht in einen Biergarten setzen, sondern sind hier unter uns und wissen, neben wem wir sitzen“, sagt sie. Inzwischen seien auch alle doppelt geimpft.

„Es ist eine richtig gute Beschäftigung“

Während der Fußball-EM im Juni und Juli haben die Studierenden im Garten gemeinsam die Spiele geschaut, jetzt organisieren sie gemeinsames Waffelbacken oder treffen sich für ein bisschen Gartenarbeit. „Es ist einfach eine richtig gute Beschäftigung“, sagt Studentin Amelie Jäkel.

Die Studierenden finanzieren den Garten gemeinsam über ihre Nebenjobs und mit Unterstützung der Eltern. Ihre Dozentinnen und Dozenten hätten aber noch nichts mitbekommen, wenn auch ihre Büros in Sichtweite sind. „Der Garten hat nicht direkt mit der TiHo oder unserem Studium zu tun, aber er ist ein guter Ausgleich zu den Vorlesungen“, sagt Stolle.

Von Leona Passgang