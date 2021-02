Hannover

Mischlingshund Kaja war der erste Patient: Geduldig ließ sich der zehnjährige Rüde von Tierärztin Astrid Galka in der rollenden Praxis untersuchen. Das neue Tierarztmobil der Uli-Stein-Stiftung für Tiere in Not wird künftig regelmäßig zwischen 15 und 17 Uhr auf dem Platz an der Basilika St. Clemens Station machen, um Vierbeiner von Obdachlosen und Bedürftigen kostenlos zu behandeln. Diese erhalten dort auch Futter für ihre Tiere.

„Ein niedrigschwelliges Angebot“

„Das Tierarztmobil war ein Herzensprojekt von Uli Stein“, sagt die Stiftungsvorsitzende Katja Seifert. Der im vergangenen August verstorbene Karikaturist, der die Stiftung 2018 gegründet hatte, habe die Planung des Projekts noch begleitet. Rund 50 000 Euro hat die Stiftung in den Kauf und die Einrichtung der kleinen rollenden Tierarztpraxis investiert; auch die Bezahlung von zwei Tierärztinnen für die ersten Monate sei damit sichergestellt. An der Tür des Mobils prangt eine Illustration von Uli Stein – der Hund mit Herz ist das Logo der Stiftung, die sich in In- und Ausland für Tiere einsetzt.

Das Tierarztmobil: Zum Start des Projekts übergab Bezirksbürgermeisterin Cornelia Kupsch (r.) an Katja Seifert Leckerlis für die Tiere. Quelle: Schaarschmidt

Seit gut einem Jahr verteilt die Stiftung bei Essensausgaben für bedürftige Menschen Futter an deren Tiere. „Dabei ist uns aufgefallen, dass viele Obdachlose Probleme haben, einen Tierarzt zu bezahlen“, sagt Katja Seifert. Das Mobil, bei dem es auch Impfungen oder Wurmkuren gibt, solle da ein niedrigschwelliges Hilfsangebot sein: „Wir möchten so vielen Tieren wie möglich helfen.“

Von Simon Benne