Hannover

Tierischer Einsatz für die Feuerwehr Hannover: Ein Hirsch (Dammwild) hatte sich am Sonnabend in der Bult verirrt. Mittags rückte die Tierrettung aus. Die Einsatzkräfte konnten das etwa zehn Jahre alte Tier in der Nähe der Findorffstraße direkt an der Kleingartenkolonie „Große Bult“ sichten. Und es gab nur eine Lösung: Der Hirsch musste mit einem Schuss sediert werden. Ansonsten hätte eine zu große Gefahr bestanden, dass der circa 120 Kilo schwere Hirsch auf eine der umliegenden Straßen gelaufen wäre.

Da liegt er: Ein Hirsch hatte sich am Sonnabend in eine Kleingartenkolonie in Hannover-Bult verirrt. Das Tier wurde betäubt und in den Tiergarten gebracht. Quelle: Frank Tunnat

Als ein Hänger vor Ort war, erfolgte der Schuss. Das Tier werde in den Tiergarten gebracht, hieß es vor Ort. Für Dammwild gelte zurzeit Schonzeit (noch bis 31. Januar). Die Gründe, warum sich das Tier verirrt hat, sind unklar. War der Bock auf Brautschau? Derzeit befinde sich das Dammwild in der Brunftzeit, meinte ein Jagdpächter.

Von Thomas Nagel