Hannover

Auf ins Studentenleben: Lernen, leben, lieben, feiern. Damit das reibungslos gelingt, hilft es, ein paar Dinge über das Leben als Studierender in Hannover zu wissen. Hier findest du Antworten zu den wichtigsten Fragen rund um die Themen: Verkehr, Wohnen, Arbeiten, Sport, Amt, Kneipen und Cafés.

Fahren mit Bus und Bahn: Was muss ich über mein Semesterticket wissen?

Alle Studierenden erhalten ein Semesterticket – doch nicht jeder weiß, was er oder sie damit eigentlich darf und was nicht. Grundsätzlich gilt: Mit dem Ticket können Studierende mit allen Bussen und Bahnen im GVH-Bereich der Region Hannover fahren, also sowohl mit der Üstra als etwa auch mit den sogenannten Sprinterbussen des Unternehmens Regiobus. Neben der täglichen Fahrt durch Hannover kann das Ticket aber auch zur Fahrt in den Urlaub genutzt werden (soweit die aktuelle Corona-Lage das zuletzt!). Denn das Ticket gilt auch für alle Nahverkehrszüge (RE, RB, S- und Regio- S-Bahn) der Deutschen Bahn in Niedersachsen – und an manchen Orten auch ein entscheidendes Stück weiter: So kann man sogar bis nach Holland fahren (Bahnhof Hengelo). Im Norden gilt das Ticket auch bis Hamburg – und bis zum Bahnhof Norddeich/Mole: Von dort ist es nur ein Fußmarsch bis zu den Fähren auf eine der ostfriesischen Inseln. Mehr Infos und eine Karte gibt es hier beim Asta der Leibniz-Uni.

Muss ich mich ummelden – und wenn ja: wie und wo?

Wenn du neu nach Hannover gezogen bist, musst du dich ummelden. Dies kannst du beim Bürger- oder Einwohnermeldeamt machen. Bürgerämter gibt es an vielen Orten der Stadt, in der Regel muss man online einen Termin beantragen (hier). Dazu braucht es zwei Dinge: Pass oder Personalausweis und eine sogenannte Vermieterbescheinigung. Das ist eine schriftliche Bestätigung der Vermieterin oder des Vermieters, der den Einzug eines Mieters in seiner Wohnung bestätigt. Wer bei der Anmeldung vergisst, die Vermieterbescheinigung vorzulegen, hat noch zwei Wochen Zeit, diese nachzureichen. Achtung! Wer das nicht tut, für den kann es teuer werden. Das Versäumnis gilt als Ordnungswidrigkeit und kann mit einem Bußgeld von bis zu 1000 Euro belegt werden, warnt das Studentenwerk Hannover. Übrigens ist die Vermieterin oder der Vermieter verpflichtet, die Bescheinigung auszuhändigen. Wer die Bescheinigung nicht vorlegen kann, weil die Vermieterin oder der Vermieter diese nicht ausstellt, muss dies innerhalb der Frist der Behörde mitteilen. Dann wendet sich das Einwohnermeldeamt direkt an die Vermieterin/den Vermieter.

Wie finde ich am besten eine Wohnung?

Wie in vielen anderen Städten findet man auch in Hannover am besten im Netz eine Wohnung oder ein WG-Zimmer. Checkliste:

Auch auf Facebook gibt es zahlreiche Gruppen, die dich bei deiner Wohnungssuche unterstützen. Es lohnt sich auch, immer wieder in den Facebook-Gruppen der verschiedenen Studiengänge nachzuschauen. Auch am Schwarzen Brett deiner Uni oder Hochschule hängen immer wieder Wohnungs- und WG-Anzeigen aus.

Wo und wie viele Studentenwohnheime gibt es in Hannover ?

Auf der Webseite des Studentenwerks Hannover findest du eine Übersicht über die 19 Wohnhäuser in der Stadt. Durch einen Online-Antrag kannst du deinen Wunsch nach einem Zimmer anmelden. Das Studentenwerk weist allerdings darauf hin: „Die Nachfrage nach Wohnhausplätzen ist insbesondere zum Wintersemester sehr hoch, sodass wir nicht alle Studierenden mit einem Platz versorgen können. Studierende, die ihr Bachelorstudium zum Wintersemester in Hannover aufnehmen und von außerhalb kommen, werden bei der Vergabe der Plätze bevorzugt behandelt.“ Die Miete für ein Zimmer liegt übrigens etwa zwischen 200 und 400 Euro im Monat. Details erfährt man hier nach Klick auf die Fähnchen in der Tabelle.

Wie finde ich das passende Sportangebot für mich?

An der Universität und den Hochschulen gibt es ein Programm mit den unterschiedlichsten Sportarten, an denen Studierende grundsätzlich unbeschränkt teilnehmen können. Infos findest du schnell und leicht auf den entsprechenden Webseiten. Zusätzlich gibt es im Stadtgebiet und der Region Hannover über 1.000 Sportvereine, die die vielfältigsten Angebote liefern. Auf der Webseite des Landessportbundes kannst du dich über die Vereine deiner Lieblingssportart informieren: Einfach oben eine Sportart auswählen und in das Freitextfeld „ Hannover“ eingeben.

Wie finde ich einen Nebenjob, um mir etwas Geld neben den Studium zu verdienen?

Checkliste:

Schwarzes Brett an der Hochschule/Uni

Anzeige in der HAZ (in der gedruckten Zeitung und hier online)

Studentenwerk

studentjob.de

Ebay-Kleinanzeigen

Wo sind coole Kneipen und Cafés in Hannover ?

Es gibt natürlich unzählige Kneipen, Cafés und Restaurants in Hannover. Hier haben wir eine Liste mit coolen Cafés zusammengestellt, ein Blick lohnt sogar für alteingesessene Hannoveraner. Und auf dieser Seite fügen wir fast jede Woche einen neuen Restauranttest hinzu. So erfährst du, ob sich ein Besuch dort auch wirklich lohnt. Und zu guter Letzt: Wo man in Hannover hervorragend frühstücken kann, erfährst du hier.

Wir wünschen: Viel Erfolg und Spaß in deinen ersten Wochen an der Uni und in Hannover!

Von red