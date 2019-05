Hannover

Die Obduktion der Leiche einer 93-jährigen Frau aus der Südstadt von Hannover hat bislang keine Gewissheit bringen können, um die Seniorin einem Verbrechen zum Opfer fiel. „Die Kriminalpolizei kann zum jetzigen Zeitpunkt weder einen Unglücksfall noch ein Zutun Dritter ausschließen“, sagt Behördensprecherin Isabel Christian. Die Nichte hatte die Leiche am Sonntag gegen 11 Uhr in der Wohnung an der Kestnerstraße entdeckt und umgehend den Notruf gewählt.

Tote wurde in der Küche entdeckt

Laut Christian lag die 93-Jährige tot in der Küche, die Gesamtsituation habe bei den Ermittlern Fragen aufgeworfen. Aus diesem Grund wurden noch am Sonntag Spurensicherung und Gerichtsmedizin zum Fundort gerufen. Gleichzeitig befragte die Kriminalpolizei sowohl die 61-jährige Nichte als auch die übrigen Bewohner des Mehrfamilienhauses. Eine Mieterin beschrieb die 93-Jährige am Sonntag gegenüber der HAZ als „liebe, alte Dame“, die schwerhörig war, alleine lebte und seit mehr als einem Jahrzehnt an der Kestnerstraße wohnte.

Da seitens der Gerichtsmedizin vor Ort kein endgültiges Urteil über die Todesumstände gefällt werden konnte, wurde die Leiche noch am Sonntagabend obduziert. Doch selbst jetzt sei die Lage nicht endgültig geklärt. „Das abschließende Ergebnis der Untersuchung steht noch aus“, sagt Christian. Unter anderem stehen noch Analysen von Proben aus, die während der Obduktion genommen wurden. Wann das Fazit der Untersuchungen feststeht, ist noch offen.

Polizei prüft Zusammenhänge zu alten Fällen

Laut Christian prüfen die Beamten darüber hinaus auch vorsorglich, ob möglicherweise Zusammenhänge zu alten Fällen bestehen. So wurden im November 2016 und Mai 2017 in Hainholz sowie Stöcken drei Senioren brutal überfallen. Zwei von ihnen starben, eine Frau lag danach lange Zeit im Koma und lebt inzwischen in einem Pflegeheim. Im August 2018 gründete die Polizei deshalb die Ermittlungsgruppe Kranich, die die Fälle neu aufrollen soll.

