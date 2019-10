Hannover: Tödlicher Unfall auf dem Westschnellweg nach Wendemanöver

„Flydays for Future“ statt „Fridays for Future“: Trotz aller Klimaproteste fliegen in diesen Herbstferien genauso viele Familien vom Flughafen Hannover ab wie im Vorjahr. Aber vielfach gehen den Urlaubsreisen kontroverse Debatten im Familienkreis voraus. Ein Besuch in der Abflugebene des Airports.