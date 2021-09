Hannover

Ein tonnenschwerer Kranwagen hat am Dienstag in Hannover-Limmer ein Auto gerammt. Die Fahrerin wurde in ihrem Hyundai eingeklemmt und musste befreit werden. Offenbar hatte der Kranfahrer die Verkehrsführung auf der Wunstorfer Straße nicht richtig beachtet, als es zum Unfall kam.

Der 48 Tonnen schwere Kran war gegen 12.45 Uhr stadtauswärts unterwegs und hätte in Höhe Harenberger Straße der nach rechts abknickenden Straße folgen müssen. „Stattdessen fuhr er aber weiter geradeaus“, sagt Polizeisprecherin Jessika Niemetz. Als Folge prallte das schwere Gefährt gegen den Hyundai einer 59-Jährigen, die stadteinwärts unterwegs war.

Behinderungen bei der Stadtbahn

Zur Schwere der Verletzungen kann die Polizei keine Angaben machen. Der Wagen wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der 56-jährige Kranfahrer blieb unverletzt. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf 4500 Euro geschätzt. Weil der Abschnitt rund eine Stunde gesperrt blieb, kam es auch zu Behinderungen im Stadtbahnverkehr der Linie 10.

Von Peer Hellerling