Hannover

Unternehmer, die auf das Image ihrer Firma halten, inszenieren sich selbst gern als Aushängeschild ihrer Produkte. Mit ihrem guten Namen und ihrem Gesicht werben sie dann für Kaffee, Saft oder Kinderkost. Irmingard Prenzler verkörperte das, was ihre Firma verkaufte, in Perfektion. Nicht, weil dies einer Marketingstrategie entsprach, sondern weil es ihrer Persönlichkeit entsprach. Mit ihrer gesamten Erscheinung stand die Seniorchefin der Parfümerie Liebe für unaufdringliche Eleganz und dezente, würdevolle Schönheit. Jetzt ist die bemerkenswerte Frau im Alter von 98 Jahren verstorben.

„Es war eine Herausforderung“

Die Apothekerstochter hatte im Alter von 19 Jahren Kurt Prenzler kennengelernt , der 1939 als Juniorchef in dritter Generation die Parfümerie übernommen hatte. Mit ihrem Mann baute sie von 1949 an die zerbombte Parfümerie wieder auf. Als er 1965 krank wurde, stieg sie selbst in das 1871 gegründete Traditionsunternehmen ein – und bewährte sich auch als Geschäftsfrau. „Es war eine große Herausforderung, aber wir haben es geschafft“, bilanzierte sie selbst später zufrieden. Zum 100. Firmenjubiläum gab sie ihrerseits den Staffelstab an ihren Sohn Kurz Prenzler und dessen Schwester Margit weiter.

Fit bis ins hohe Alter

In ihren letzten Lebensjahren wohnte sie im Eilenriedestift. Noch im hohen Alter hielt sie sich mit Gesprächskreisen und Gymnastik fit – und natürlich nahm die stets korrekt frisierte und geschmackvoll gekleidete Dame Anteil an den Geschicken des Familienunternehmens, in dem zu ihrer Freude längst die Enkelkinder Caroline Prenzler und Matthias Meyerhoff den Ton angaben. Mit ihrem Tod hat Hannover eine bemerkenswerte Persönlichkeit verloren.

Von Simon Benne