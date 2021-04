Hannover

Natürlich, 99 Jahre sind ein gesegnetes Alter. „Und doch bin ich sehr traurig darüber, dass Prinz Philip nun verstorben ist“, sagt Heinrich Prinz von Hannover. Der Welfe war mit Prinz Philip verwandt: Sein Onkel, Georg Wilhelm von Hannover, war mit Philips Schwester, Sophie von Griechenland, verheiratet. „In Gesellschaft war Philip immer von unscheinbarer Eleganz - ein zurückhaltender, bescheidener Mensch“, sagt Heinrich von Hannover.

Wenn alte Herrschaften das Zeitliche segnen, machen rasch Anekdoten die Runde, das ist in Europas Hochadel nicht anders als überall. „Philip war kaum krank, ebenso wie seine Schwester Sophie“, weiß Heinrich von Hannover. Einmal jedoch habe er unter einer seltenen Berufskrankheit gelitten, der „Hand-Shaking-Disease“ – einer Art Tennisarm der grüßenden Elite. „Wegen dieser Entzündung durfte er ein halbes Jahr lang keine Hände schütteln.“

Schnörkellos: Prinz Philips Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Hannover von 1965. Quelle: Frank Wilde

In Personalunion saßen Hannovers Herrscher von 1714 bis 1837 auch auf dem Londoner Thron – und vielleicht auch wegen dieser historischen Verbindungen fällt die Trauer um den Ehemann der Queen hier etwas persönlicher aus als anderswo.

Ein Marsch für Prinz Philip

„Wir hatten eigentlich gehofft, dass er noch seinen 100. Geburtstag im Juni hätte feiern können“, sagt Torsten Oliver Deecke vom Vorstand der Hannoversch-Britischen Gesellschaft. Er selbst hat Philip bei dessen Besuch 2015 in Bergen-Belsen kennen gelernt. An der Seite der Queen erinnerte Prinz Philip dort an die Befreiung des Konzentrationslagers im Jahr 1945.

Mit seiner Frau und Ministerpräsident Stephan Weil: Prinz Philip 2015 beim Besuch in Bergen-Belsen. Quelle: Julian Stratenschulte

Am Rande der Visite stellte Deeke dem Prinzen eine bilinguale Kindergartengruppe vor. „Er sprach uns gleich auf Deutsch an, war den Kindern sehr zugetan“, sagt Deecke. Überhaupt sei Philip eine beeindruckende, pflichtbewusste Persönlichkeit gewesen: „Er war ein geradliniger Charakter und hat sich nie verbiegen lassen.“

Die Hannoversch-Britische Gesellschaft hat gerade ein Musikstück in Auftrag gegeben. Zu Philips 100. Geburtstag wollte sie ihm die Komposition als „Duke-of-Edinburgh-Marsch“ widmen. Aus dem Marsch wird nun eher ein Requiem. „Wir hoffen auf die Zustimmung des Palastes, dass wir ihm das Stück posthum widmen können“, sagt Deecke.

Legendärer Besuch 1965

Empfang im Galeriegebäude Herrenhausen: Die Queen besuchte 1965 mit Prinz Philip Hannover. Quelle: Wilhelm Hauschild

Viele Menschen haben Philip bei Besuchen in Hannover erlebt. Geradezu legendär ist die Visite an der Seite seiner Frau im Mai 1965. Der Besuch war 20 Jahre nach dem Krieg ein echter „Wir sind wieder wer“-Moment für viele Deutsche. Hannover war Queensland, und Philip war mittendrin: Unter „dem begeisterten Jubel von etwa 250.000 Zuschauern“, schrieb die HAZ damals, habe sich der Besuch des Königspaares zu einem „Triumphzug durch die Straßen der Stadt gestaltet“. Ehrensache, dass Philip sich – natürlich nach seiner Frau – ins Goldene Buch der Stadt eintrug.

Zwischen Gerhard Schröder und Helmut Kohl: Prinz Philip 1997 bei der Eröffnung der Hannover-Messe. Quelle: Udo Heuer

Es blieb nicht sein einziger Besuch in Hannover. Im Jahr 1997 kam Prinz Philip zur Hannover-Messe, die 50 Jahre zuvor ebenfalls unter der Ägide der Briten entstanden war. Bei der Eröffnung in der Stadthalle saß er zwischen Gerhard Schröder und Helmut Kohl, Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg kredenzte ihm ein formschönes Modell der Kröpcke-Uhr.

Eine Kämpfernatur: Prinz Philip 2011 bei seinem Besuch in Bad Fallingbostel. Quelle: Christian Charisius

Als hochbetagter Mann reiste Philip wiederholt auch ohne seine Frau nach Niedersachsen. Im Jahr 2011 landete sein Flugzeug in Langenhagen, und er verlieh in Bad Fallingbostel Orden an britische Soldaten. In beige-gefleckter Kampfmontur schritt er zügigen Schrittes über den dortigen Paradeplatz, und er plauderte bei Kürbissuppe und Entenbrust über seine Passion für Pferde.

Ein rüstiger alter Herr: Mit 93 Jahren besuchte Prinz Philip 2014 britische Truppen in Bad Fallingbostel. Quelle: Rainer Dröse

Der alte Mann und das Heer – das war immer eine leidenschaftliche Beziehung. Noch 2014, schon 93 Jahre alt, kam er erneut nach Bad Fallingbostel, um in der St.-Barbara-Kaserne britische Soldaten zu ehren. Solche Visiten wird es nun nicht mehr geben.

Von Simon Benne