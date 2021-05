Calenberger Neustadt

Seine Berufung entdeckte er relativ spät. Erst mit 18 Jahren fand Eckard Brakel zum klassischen Tanz. Eigentlich wäre für ihn auch das Schauspiel in Betracht gekommen. „Ich konnte aber mit der Sprache nicht das ausdrücken, was ich sagen wollte – ich fand das Tanzen ehrlicher“, sagte er selbst einmal. Und so wurde das Ballett zum Lebensinhalt des Mannes, der jetzt im Alter von 90 Jahren daheim in der Calenberger Neustadt in Hannover gestorben ist.

In der Akademie: Tanzlehrer Eckard Brakel und Loni Brakel im Jahr 1986. Quelle: Jockel Finck

In der Tanzschule war er seinerzeit seiner späteren Frau Loni begegnet. Beide bewarben sich an der Folkwangschule in Essen. Dort studierten sie bei Kurt Jooss, dem legendären Pionier des Ausdruckstanzes. Dass nicht körperliche Akrobatik, sondern individueller Ausdruck die Seele des Tanzes waren, wurde zum Credo seiner Schülerinnen und Schüler. Die berühmte Choreografin Pina Bausch war ein paar Klassen unter den Brakels, man tanzte gemeinsam.

Internationale Tanzkarriere

Eckard und Loni Brakel waren international aktiv, sie traten bei Festspielen in Florenz und Venedig, Paris und Dresden auf. Später kehrten sie nach Hannover zurück. Die Tanzakademie Brakel, die sie hier 1969 gründeten, wurde zur Institution. Generationen von Schülerinnen und Schülern lernten dort klassischen Tanz, Hunderte von Kindern besuchten die Ballettschule mit der großen Spiegelwand, die ihr Domizil seit 1984 im historischen Pumpenwerk in der Königsworther Straße hatte.

Eine Stätte des Tanzes: Die Akademie von Eckard und Loni Brakel im Jahr 2011. Quelle: Ralf Decker

Eckard Brakel erwies sich als engagierter Pädagoge – und er pflegte das Erbe von Kurt Jooss, dessen Technik er auch aufzeichnete. Im Jahr 2011 schloss das Ehepaar die Pforten der Tanzakademie. Einen Nachfolger hatten sie nicht gefunden; in den Stolz auf das Erreichte mischte sich eine Prise Wehmut. „Wir sind jetzt 81 und 78 Jahre alt, da darf man wohl in Rente gehen“, sagte Eckard Brakel am Tag der Schließung.

Im Jahr darauf bezog das Institut für Kulturwissenschaften der Leibniz-Uni einen Teil des markanten Gebäudes, die Brakels nutzten den anderen. So blieb Eckard Brakel seiner alten Wirkungsstätte eng verbunden – bis zu seinem Tod.

Von Simon Benne