Hannover

Als er 1993 in den Ruhestand ging, endete eine Ära. Lothar Dittrich hatte 32 Jahre lang an der Spitze des Zoos gestanden. Keines der 1200 Tiere, die damals dort lebten, war länger in der Einrichtung gewesen als er. Jetzt ist der promovierte Biologe, der die Entwicklung des Zoos über Jahrzehnte geprägt hat, im Alter von 89 Jahren gestorben.

Zoodirektor Lothar Dittrich 1982 mit Gorilla Toni. Quelle: Herbert Rogge

Der gebürtige Magdeburger hatte bis 1959 im Leipziger Tierpark gearbeitet. Nach der Flucht in den Westen landete er in Alfeld bei der Tierhandlung Ruhe. Als Betriebsleiter und späterer Direktor fing er 1961 im Zoo Hannover an, den die Tierhandlung damals gepachtet hatte – indem er einiges umkrempelte. So verschwand die orientalische Moschee, in der seit Jahrzehnten Giraffen und Antilopen präsentiert wurden.

Lothar Dittrich (hier im Mai 1990) machte den Zoo zu einem Zentrum der Elefantenzucht. Quelle: Herbert Rogge

„Ein zoologischer Visionär“

„Menschen müssen eine Beziehung zu den Tieren aufbauen können“ – das war sein Credo. So konzipierte er die damals europaweit einzigartige Streichelwiese. Früher als andere nahm er auch das Tierwohl in den Blick. So hielt er bestimmte Arten nicht mehr hinter Gittern, sondern schuf symbolische Gehegebegrenzungen, die als „Hannoversches Grabenprinzip“ weltweit Schule machten.

Direktor Dittrich im Jahr 1990 mit Ziegen im Zoo. Quelle: Herbert Rogge

In seine Ägide fallen auch der Bau des Urwaldhauses 1981 sowie verschiedene Zucht- und Auswilderungsprogramme. So machte Dittrich, der auch an der Tierärztlichen Hochschule lehrte, den Zoo zu einem europäischen Zentrum der Elefantenzucht. Das Land ehrte ihn mit dem Niedersächsischen Verdienstkreuz.

„Leidenschaftlicher Wissenschaftler“: Lothar Dittrich 1979 mit einer Schlange. Quelle: Gerhard Stoletzki

„Lothar Dittrich war zoologischer Visionär, leidenschaftlicher Wissenschaftler und ein Kenner der Geschichte des hannoverschen Zoos“, heißt es nun in einer Erklärung des Zoos. Auch nach seiner aktiven Zeit sei der frühere Direktor der Einrichtung eng verbunden geblieben: „Er wird sehr fehlen.“

Von Simon Benne